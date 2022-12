Denuncian contrato con 'empresa de papel' para atender mujeres maltratadas en Santander

El diputado del partido Verde, Luis Ferley Sierra, interpuso denuncia penal contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y contra la secretaria de la Mujer, Andrea Blanco, por una supuesta contratación indebida que se hizo con la Fundación Amir.

“Se trata de un convenio de asociación entre la Secretaria de la Mujer y la Fundación Amir, cuyo representante legal es el señor Jhon Ovalle para atender la Casa Refugio de las mujeres víctimas de maltrato, en el cual el gobernador de Santander les da 600 millones de pesos y cuando revisamos los estados financieros de la asociación en el 2015 se trataría de una fundación de papel, puesto que solo tiene activos por 500 mil pesos y cero movimientos”, explicó el diputado Sierra.

De acuerdo a la denuncia pública hecha por el diputado, la Fundación Amir no había hecho nada, pero en el 2019 presentan movimientos de dinero y un patrimonio de 85 millones 400 mil pesos. Finalmente el diputado explica que la Fundación no tiene idoneidad y sería una empresa de papel para desviar recursos públicos.

#Atención Denunciamos en @FiscaliaCol a @MAguilarHurtado @DidierTaveraA, y otros, por presuntos actos de corrupción, en la suscripción de convenios de asociación con la Asoc AMIR para manejar la casa refugio de la mujer. Ver denuncia denuncia 👇https://t.co/MlNz8WlqaK pic.twitter.com/vQvXXe8uIB — Profe Ferley 🌻Asamblea🌻 (@ProfeFerley) July 14, 2020

Por su parte la secretaria de la Mujer de Santander, Andrea Blanco explicó a BLU Radio que se trató de una contratación directa conforme al artículo quinto del Decreto 092 del 2017.

“La gobernación de Santander tiene el porcentaje de participación en ese contrato del 70% y el asociado el del 30%, en ningún momento la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género ha entregado 600 millones de pesos, quiero dejar muy claro eso. Ese dinero es un certificado de disponibilidad presupuestal que se otorga garantizando la atención frente a las noches de alojamiento y alimentación para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar”, manifestó Blanco.

De acuerdo a la funcionaria en este proceso no hubo un contrato sin requisitos legales: “En el momento en el que yo sacó un convenio es como está regido el artículo quinto yo realmente me sustento y me sujeto todo a la norma, igualmente al Decreto 1082, que es como tal la contratación estatal y, la fundación involucrada está sustentada por la Cámara de Comercio y la Dian que es la que certifica que no es una empresa de papel y tiene musculo financiero”, agregó Blanco.

De igual forma el diputado Ferley Sierra manifestó que hará la denuncia penal ante los entes de control, mientras la secretaria Andrea Blanco aclaró que estudia con sus abogados posibles denuncias contra el diputado del partido Verde.

