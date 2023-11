Denuncian que algunos artículos habrían sido revividos en el debate de la reforma a la salud

Sigue la discusión entorno a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, que luego del último debate de este martes, 14 de noviembre, generó varias críticas y denuncias por el artículo 42 que supuestamente permitiría al Gobierno elegir al dedo a los directores de los hospitales públicos, palabras que han llevado a más partidos estar en contra de este proyecto de ley.

No solo este problema es el que ha generado el debate de la reforma a la salud, sino que ha generado una división entorno a la coalición de Gobierno, o las divisiones internas en algunos partidos tradicionales como sucede en el Partido de La U.

Y es que, según el representante Víctor Salcedo, codirector del Partido de la U, que mencionó en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que hay cierta molestia en el debate e incluso algún disgusto, en especial porque ciertos puntos de la reforma a la salud que antes se habían votado de forma negativa ahora están reapareciendo en las últimas plenarias.

"Yo le decía al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que me preocupaba que habían revivido aspectos que el partido en la Comisión Séptima ya habían dejado acordados con el Gobierno. Nosotros eliminamos nueves artículos, que la mayoría eran facultades extraordinarias del presidente, pero vemos con preocupación que la subcomisión revive dichas facultades o revive dos artículos; me dice el ministro que no pidió eso, que fue la subcomisión y yo le dije que no consideraba que la bancada de Gobierno, que la manejan ellos, tengan esas iniciativas y el Gobierno no haga nada para evitar eso", denunció.

Publicidad

Salcedo detalló que "no era lo más claro" el texto de la reforma a la salud y que hay ciertas diferencias en el debate, algo que también se ve plasmado dentro del propio Partido de La U, que hay congresistas desde su independencia apoyando el articulado pese a los acuerdos de la bancada de discutir ciertos puntos que propone el proyecto de ley: "La democracia hace que tengamos un respeto, pero hay que decir que la bancada no está actuando como tal".

¿Cuáles son artículos que reviven?

Según el representantes Salcedo, hoy en el debate entorno a la reforma a la salud hay revividos dos o tres artículos. Uno de ellos es el 128, que da facultad extraordinaria para que el presidente tenga "el lapicero" para el recurso humano de salud; o la otra que el presidente, una vez sancionada la reforma, tenía seis meses para él hacerle ajustes y lo que consideraba pertinente cambiarlo.

"Eso no tiene razón de ser, es como darle un cheque en blanco al presidente cuando llevamos un debate ya de varios meses", aseveró.