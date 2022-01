Desde el Centro Democrático piden investigar a la alcaldesa por presunta participación en política

Hay polémica por unos trinos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en los que estaría haciendo campaña de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de este 2022. Por eso, desde el uribismo, señalan que es una clara participación en política, por lo que anunciaron denunciarla ante la justicia.

“Solicito a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, que investiguen a Claudia López por utilizar la alcaldía como tribuna política. Igualmente por la presunta violación penal a la ley 1864 de delitos electorales, por presión indebida a los contratistas”, expresó el representante Edward Rodríguez.

Publicidad

Lo mismo dijo el congresista Ricardo Ferro.

“No quería ser alcaldesa de Bogotá sino seguir haciendo política, pues yo le cuento que escogió muy mal el cargo al cual se lanzó”.

Publicidad

Carlos Fernando Galán señaló que lo escrito por la alcaldesa en sus redes sociales es una clara participación en política por lo que es ilegal hacerlo.

Publicidad

“No caiga en eso, no viole la ley. Su partido, la Alianza Verde, hace parte de la coalición Centro Esperanza en la lista al senado que tiene. Esa coalición no puede permitir que ni sus candidatos, ni quienes han sido elegidos por los partidos que pertenecen a ella, violen la ley. No dañe esta campaña”, señaló Galán.

No obstante, la alcaldesa siguió con el tema y se refirió esta vez a Óscar Iván Zuluaga.

Publicidad

¿”Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe?. La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”.