Duque y Petro irían hoy a segunda vuelta en elecciones presidenciales: Invamer

Respecto a marzo, según la más reciente encuesta Invamer, contratada por Blu Radio, Noticias Caracol y Revista Semana, Iván Duque del Centro Democrático pierde 4.6% en la intención de voto respecto a la medición de marzo, mientras que Gustavo Petro del Partido Decentes gana 4.3%.

La diferencia acumulada entre ambos candidatos (Duque 41.3% y Petro 31%) es de 10.3%, con lo que ambos irían a la segunda vuelta presidencial en próximo 17 de junio.

De darse este escenario, según Invamer, los encuestados votarían 55.5% a favor de Duque y 42.5% a favor de Petro, con lo que Iván Duque sería el nuevo presidente de Colombia.

Por otra parte, los resultados indican que, mientras Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras recuperan algo de terreno, Humberto de la Calle y Viviane Morales lo pierden, al igual que el voto en blanco, que pasa de 2.3% a 1.9%.

Para la encuesta de abril, Sergio Fajardo sube de 10.7% a 13.3% y Germán Vargas de 6.3% a 7.9%.

Escenarios de segunda vuelta

En el caso de que Iván Duque se enfrentara a cualquiera de los demás candidatos, sería el ganador, así:

Contra Fajardo: 54.9% vs. 41.7%

Contra Vargas Lleras: 62% vs. 29.2%

Contra De la Calle: 61.8% vs. 32.7%

En la probabilidad que sea Gustavo Petro quien lidere, los resultados serían:

Contra Fajardo: 45.7% vs. 49.6%, gana Fajardo.

Contra Vargas Lleras: 51% vs. 43.8%, gana Petro.

Contra De la Calle: 55% vs. 38.8%, gana Petro.

Ficha técnica: Esta encuesta, contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y la Revista Semana, busca determinar la intención de voto de los colombianos de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018.

Para ello, Invamer S.A.S., empresa a la que se le encomendó la encuesta, consultó a 1.200 personas aptas para votar en las próximas elecciones presidenciales (Censo Electoral Colombiano), exceptuando aquellas personas residentes en: el exterior, en los departamentos antiguamente llamados territorios nacionales y en las islas de San Andrés y Providencia. Este universo representa el 96% del total de posibles votantes en Colombia.

En la primera fase del muestreo, Censo Electoral Colombiano discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años residentes en cada hogar.

Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: Para el total de la muestra de 1.200 encuestas +/- 3%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 7,1%, Norte Caribe +/- 6,1%, Centro Oriental +/- 5,6%, Antioquia/ Eje Cafetero +/- 6,3% y Sur Occidental +/- 6,8%. Para las preguntas sobre intención de voto con una base de 706 encuestas, el margen de error para el total nacional es +/- 3,7%; para la muestra de Bogotá +/- 8,8%, Norte Caribe +/- 7,7%, Centro Oriental +/- 7,5%, Antioquia/ Eje Cafetero +/- 8,3% y Sur Occidental +/- 9,3%.

