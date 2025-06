Efraín Cepeda: "Es un cadáver que está sepultado, la consulta popular no existe"

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro en su intervención en la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena donde advirtió que "Colombia está al borde de una fractura institucional profunda".

"Para el presidente Petro, la consulta popular no ha sido ni será un instrumento para escuchar y acatar la voluntad del pueblo, porque su forma de ejercer el poder le impide precisamente eso: escuchar y acatar a alguien. La consulta no es otra cosa que un atajo para hacer campaña antes de tiempo, una estrategia para utilizar el presupuesto público en beneficio propio, con el fin de promocionar a sus candidatos y disfrazar de voluntad popular lo que en realidad es propaganda oficial. Es el intento de parapetarse detrás de la voz del pueblo para vender un Gobierno que el pueblo ya no respalda", indicó Cepeda.

En otro aparte de su intervención Cepeda consideró que: "Petro pelea. Con todos. Contra todos. Contra el sentido común".

"Esto no es una anécdota. Es una tragedia en marcha. Es como si estuviéramos a bordo del Titanic y acabáramos de oír el golpe seco en el casco. Un ruido sordo, definitivo. Algo se ha roto, y, sin embargo, el capitán sigue discutiendo con la orquesta mientras el agua entra sin tregua. Un país no se improvisa. Una nación no se dirige con slogans ni con tuits. Gobernar es comprender. Es dialogar. Es conciliar. Es respetar. Gobernar no es imponer un dogma. Es encarnar un equilibrio. Y eso es precisamente lo que se ha perdido", manifestó el senador.

El Gobierno defiende que la decisión tomada por el presidente de convocar la consulta popular, pese a no recibir el visto bueno del Senado, se ampara en el artículo 241.3 de la Constitución Política y confía en que la Corte Constitucional apruebe el anunciado decreto de Petro.

Esa idea se basa en el citado artículo, que señala que la Corte Constitucional es la que debe "decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional".