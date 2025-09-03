Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Efraín Cepeda le responde a Petro por elección de Carlos Camargo: “Sin llorar, presidente”

Efraín Cepeda le responde a Petro por elección de Carlos Camargo: “Sin llorar, presidente”

El presidente Petro rechazó la votación que eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Efraín Cepeda: “Interpreté HP como ‘honor perenne; frases de Petro no me amedrentan’”
Efraín Cepeda: “Interpreté HP como ‘honor perenne; frases de Petro no me amedrentan’”
Foto: AFP / Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:58 p. m.

La plenaria del Senado de la República eligió este martes al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033. Con 62 votos a favor, se impuso sobre la abogada María Patricia Balanta, quien obtuvo 41 apoyos. El tercer aspirante, Jaime Humberto Tobar, no recibió votos.

La elección, que reemplaza en la Corte al magistrado José Fernando Reyes, fue celebrada por sectores de oposición y generó un fuerte cruce de declaraciones en redes sociales.

Crítica de Petro a elección de Carlos Camargo

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Senado y defendió la postulación de Balanta. En su cuenta de X afirmó:

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. (…) El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso. (…) El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”, escribió el mandatario, aludiendo además a la gestión de Camargo en la Defensoría durante las protestas de 2021.

Trino de Gustavo Petro por elección de Carlos Camargo
Trino de Gustavo Petro por elección de Carlos Camargo
Foto: X @petrogustavo

Respuesta de Efraín Cepeda a Petro

La reacción del jefe de Estado recibió respuesta inmediata de parte del senador conservador Efraín Cepeda, expresidente del Senado, quien replicó también en X con un mensaje breve e irónico: “Ahora dígalo sin llorar Presidente”.

El intercambio refleja la tensión política que rodeó la votación en la que Camargo resultó elegido para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional hasta 2033.

Respuesta de Efraín Cepeda al presidente Petro por elección de Carlos Camargo
Respuesta de Efraín Cepeda al presidente Petro por elección de Carlos Camargo
Foto: X @EfrainCepeda

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Efraín Cepeda

Carlos Camargo

Corte Constitucional

Senado de la República