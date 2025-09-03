Efraín Cepeda le responde a Petro por elección de Carlos Camargo: “Sin llorar, presidente”

La plenaria del Senado de la República eligió este martes al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033. Con 62 votos a favor, se impuso sobre la abogada María Patricia Balanta, quien obtuvo 41 apoyos. El tercer aspirante, Jaime Humberto Tobar, no recibió votos.

La elección, que reemplaza en la Corte al magistrado José Fernando Reyes, fue celebrada por sectores de oposición y generó un fuerte cruce de declaraciones en redes sociales.



Crítica de Petro a elección de Carlos Camargo

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Senado y defendió la postulación de Balanta. En su cuenta de X afirmó:

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. (…) El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso. (…) El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”, escribió el mandatario, aludiendo además a la gestión de Camargo en la Defensoría durante las protestas de 2021.

Trino de Gustavo Petro por elección de Carlos Camargo Foto: X @petrogustavo

Respuesta de Efraín Cepeda a Petro

La reacción del jefe de Estado recibió respuesta inmediata de parte del senador conservador Efraín Cepeda, expresidente del Senado, quien replicó también en X con un mensaje breve e irónico: “Ahora dígalo sin llorar Presidente”.

El intercambio refleja la tensión política que rodeó la votación en la que Camargo resultó elegido para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional hasta 2033.