¿Elección de nuevo magistrado de Corte Constitucional es derrota para Petro? Carlos Camargo responde

La plenaria del Senado eligió este martes al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033. Con 62 votos a favor, Camargo se impuso frente a la abogada María Patricia Balanta, que obtuvo 41 apoyos. El tercer aspirante, Jaime Humberto Tobar, no recibió votos, para un total de 103 en la jornada.

La elección estuvo marcada por una jornada reñida en el Congreso y fue celebrada por sectores de la oposición como un triunfo político, en contraste con la expectativa del Gobierno de Gustavo Petro, que había expresado respaldo a la candidatura de Balanta.



Primeras declaraciones de Carlos Camargo como magistrado

Tras ser elegido, Camargo entregó sus primeras declaraciones en vivo a Blu Radio. “Estamos muy complacidos por este proceso de elección que adelantó el Congreso de la República, honrado por la postulación que me hiciera la Corte Suprema de Justicia y ahora la entrada al nuevo rol como juez constitucional. Integraré ese alto tribunal para defender la Constitución del 91, sus pilares fundamentales, así como también defenderé de manera férrea el Estado social y democrático de derecho”, aseguró.

Consultado sobre si su elección representa una derrota para el Gobierno, respondió: “No, yo no considero, aquí no hay derrotados, aquí el único vencedor es Colombia”.

Frente a los cuestionamientos sobre presunto clientelismo y su cercanía con el expresidente Iván Duque, Camargo rechazó esas acusaciones: “Mi trasegar por más de 20 años en el ejercicio de mi profesión desde el sector privado, desde el sector público, siempre ha estado engalanado por la independencia en el ejercicio de mis funciones”.

Camargo reemplazará al magistrado José Fernando Reyes y ocupará la silla en la Corte Constitucional hasta 2033.