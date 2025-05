Efraín Cepeda pide no dejarse amedrentar: “Nunca un gobierno había presionado con tal intensidad”

El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda , respondió con contundencia al presidente Gustavo Petro, luego de que este lo calificara de "hp" durante su discurso del pasado 1° de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo.

La polémica se originó luego de que Cepeda propusiera abrir un espacio de diálogo en el Congreso para debatir las preguntas sugeridas por el Gobierno en su propuesta de consulta popular. Petro, al referirse a esa iniciativa, lanzó un insulto indirecto contra Cepeda durante su alocución desde la Plaza de Bolívar: “Yo no digo groserías, pero quise decirle una: Mucho hp”.

Contundente respuesta del presidente del Congreso

Frente a estas declaraciones, el líder conservador y presidente del Senado emitió una carta pública dirigida a los congresistas del país, en la que hizo un llamado a resistir cualquier intento de presión o intimidación por parte del Ejecutivo. En el documento, Cepeda advierte sobre una ofensiva contra las instituciones democráticas:

“Hoy enfrentamos una embestida sin precedentes contra los pilares del Estado: el Poder Legislativo, el Judicial y la prensa libre. Símbolos de guerra como espadas y banderas buscan afectar nuestra voluntad”, afirmó.En su misiva, Cepeda denunció que el Congreso ha sido históricamente blanco de amenazas por parte de actores armados y ahora enfrenta una nueva presión política que, según él, busca doblegar su independencia. Aseguró que el Legislativo no cederá ante amenazas ni discursos beligerantes:

Esta es la carta del presidente del Congreso:

“La democracia no se negocia, la libertad no se somete, el mandato popular no se traiciona. Este Congreso no se arrodillará”.El senador también defendió la libertad de conciencia de cada legislador, y pidió que las decisiones del Congreso se tomen sin temor ni coacción:

“Cada voto es un testimonio ante la historia, un acto de resistencia contra quienes buscan imponer su voluntad. El Congreso debe ser el espacio donde prevalezca la razón sobre la fuerza”.Finalmente, Cepeda aseguró que el país necesita un Congreso fuerte, autónomo y respetado, capaz de responder con responsabilidad al mandato ciudadano.

Efraín Cepeda. Senado.

“Luchamos por un país donde la democracia sea más fuerte que la amenaza y la libertad más poderosa que la espada”. La carta ha generado reacciones en distintos sectores políticos y ciudadanos; así reabrió el debate sobre el respeto entre poderes y el tono del discurso político en Colombia.