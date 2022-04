¿El actual Congreso busca amarrar el nombramiento del próximo contralor general de la República?

El senador Ciro Ramírez habló en Mañanas BLU sobre el proceso de escogencia de los diez perfiles para elegir al próximo contralor, proceso a cargo de comisiones accidentales del Congreso. El trámite ha estado rodeado de críticas y sospechas por parte de quienes aseguran que se busca "amarrar" al próximo sucesor de Felipe Córdoba.

"No es cierto (que se busque atar al sucesor), la ley dispone un concurso de méritos, que prevalece el mérito para que lleguen las mejores hojas de vida por su experiencia, por su producción de libros. Se escogió (para el proceso) a una universidad pública de todas las mejores calidades, en este caso la Universidad Industrial de Santander", declaró Ramírez.

Ramírez explicó que la decisión para la elección de los perfiles se da a través del debate de 32 congresistas, 16 senadores y 16 representantes, de los cuales solo cuatro forman parte de su partido, el Centro Democrático. De acuerdo con el legislador, cualquier suspicacia en este momento raya en la especulación, ya que no se han definido los criterios para la escogencia de los diez finalistas.

"No se ha propuesto nada, no nos hemos reunido para hablar sobre los criterios. No se ha hablado de los criterios para la elección de los diez. Lo que tengo que decir, como servidor público y en total respeto por la ley, prevalecerá el mérito. Es un tema fundamental y relevante", sostuvo.

"Tampoco es que tengamos una libertad para escoger los diez, en esta comisión accidental se debe respetar el mérito. Es la primera vez que se hace en este nuevo mecanismo, por eso no tenemos un antecedente. En el caso de las corporaciones públicas, a nivel departamental y local, se hace de esta manera por los tiempos, porque el próximo Congreso se instala el 20 de julio, el 27 ya se tienen que escuchar en el Congreso en pleno y el 3 de agosto se elige", complementó.