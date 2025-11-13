El Directorio Conservador no actúa bajo presiones ni cálculos políticos: Blel a Cepeda

En una carta dirigida al senador Efraín Cepeda Sarabia, la presidenta del Partido Conservador Colombiano, Nadia Blel Scaff, rechazó las denuncias del expresidente del Congreso acerca de "presiones del petrismo" al interior de la colectividad y defendió las decisiones adoptadas por el Directorio Nacional frente al proceso de inscripción y escogencia del candidato conservador a la Presidencia.

Cabe recordar que el pasado lunes, con 11 votos, el Directorio Conservador amplió el plazo de inscripción de precandidatos hasta el próximo lunes 1 de diciembre, lo que permite al excontralor Carlos Felipe Córdoba inscribirse tal como le solicitaron doce directoristas en una carta enviada a la presidenta Blel.

La senadora bolivarense reconoció la trayectoria del senador Cepeda y resaltó la importancia de la unidad del conservatismo ante los desafíos actuales del país. Blel afirmó que el Directorio Nacional Conservador ha adelantado el proceso de selección e inscripción de precandidatos presidenciales “en estricto cumplimiento de los estatutos del Partido y bajo las reglas de la democracia interna”.

Señaló que las decisiones adoptadas, como la ampliación del periodo para la inscripción de precandidaturas hasta el próximo 1 de diciembre, fueron resultado de “deliberaciones transparentes, votaciones debidamente registradas y actuaciones colectivas” con plenas garantías para todos los miembros.



La presidenta rechazó “categóricamente cualquier insinuación de presiones externas o injerencias ajenas a la voluntad autónoma del Directorio Nacional”, al considerar que estas afectan su legitimidad y constituyen una afrenta para la colectividad.

Reiteró que las decisiones se toman “en democracia, atendiendo al principio de interpretación de mayorías”, con el propósito de fortalecer la colectividad y contribuir al rumbo del país.

Blel subrayó la necesidad de mantener al conservatismo “unido, fuerte y fiel a sus valores” para ofrecer al país una alternativa seria y responsable. Invitó a que el debate se dé dentro de los canales institucionales, con serenidad y respeto, recordando que “lo que nos une es mucho más grande que cualquier discrepancia momentánea”.

Publicidad

Finalmente, reiteró su compromiso con “un proceso democrático, sin exclusiones, sin favoritismos y sin improvisaciones”, e hizo un llamado a impedir que “la fuerza del populismo, que representa el presidente Gustavo Petro, se reelija”, destacando que “es más lo que nos une que lo que nos divide”.