El divorcio del uribismo con la congregación Misión Carismática Internacional

Tras jugar un papel fundamental en la campaña del No para el plebiscito en 2016 y ser un sector muy cercano al uribismo desde hace años, la ex senadora y ex embajadora Claudia Rodríguez, quien lidera la congregación cristiana Misión Carismática Internacional envió una carta al expresidente Álvaro Uribe en la que expresa que “han sido años muy importantes, pero es el momento de dar un paso al costado, retirarse del Centro Democrático”.

Rodríguez señala que Uribe conoce los motivos de la decisión, los cuales no son expuestos en la carta.

Sin embargo, según fuentes de la colectividad, la razón de este distanciamiento tiene que ver con la decisión del ex presidente de dejar a Óscar Iván Zuluaga por fuera del proceso de elección de candidato presidencial para 2018, lo cual no cayó bien en ese sector.

En ese orden, Claudia Rodríguez renunciaría a su intención de aspirar a la Cámara de Representantes el próximo año por la lista uribista y también lo haría Clara Lucía Sandoval, quien buscaba llegar al Senado; otros afirman que ya hay coqueteos de Cambio Radical.