“El más agresivo de la extrema derecha”: la pulla de Roy Barreras a De la Espriella por viaje a EEUU

El precandidato presidencial Roy Barreras lanzó una fuerte crítica contra el abogado Abelardo de la Espriella, a quien calificó como “el más agresivo de la extrema derecha”, tras su reciente viaje a Estados Unidos, que —según dijo— tuvo como propósito hablar mal del Gobierno colombiano en medio de un momento clave para las relaciones bilaterales con ese país.

En entrevista en Recap Blu, Barreras confirmó que se encuentra en Washington sosteniendo reuniones con sectores influyentes del entorno político estadounidense, con el objetivo de “bajar tensiones” antes del encuentro previsto entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump. Según explicó, su viaje busca contrarrestar lo que calificó como versiones “venenosas y difamatorias” sobre Colombia que estarían circulando en los pasillos del poder en Estados Unidos.

“Hay candidatos colombianos que vienen a envenenar el ambiente para que le salga mal a Colombia esa reunión. El más agresivo de la extrema derecha vino hace pocos días y se ufanó de venir a rajar de Colombia”, afirmó Barreras, en referencia directa a Abelardo de la Espriella. Posteriormente, ante la pregunta directa de la mesa, confirmó que se refería al reconocido abogado, a quien también cuestionó por promover discursos de confrontación política.

El precandidato sostuvo que este tipo de actuaciones no solo afectan al Gobierno de turno, sino que golpean directamente la imagen del país. “La reunión del martes no es entre dos personas, es entre Colombia y Estados Unidos, y debe asumirse con respeto por la soberanía y por los intereses nacionales”, enfatizó.



Barreras aseguró que su agenda en Washington incluye encuentros con figuras que tienen influencia directa sobre la Casa Blanca, aunque aclaró que no puede revelar nombres por protocolos de confidencialidad. Sin embargo, reconoció que uno de los objetivos es contrarrestar narrativas que —según él— buscan presentar a Colombia como un “Estado fallido” o al presidente Petro como un “narcotraficante”, versiones que calificó de falsas.

Sobre su viaje, el exembajador también negó que actúe por instrucción del Gobierno colombiano. “Soy un ciudadano libre. Ni el presidente Petro me mandó ni yo le pedí permiso. No se necesita autorización para querer que le vaya bien a Colombia”, dijo, al tiempo que minimizó versiones sobre un supuesto malestar del jefe de Estado por sus reuniones en Washington.

En cuanto a la reunión entre Petro y Trump, Barreras se mostró optimista y aseguró que sigue firme. “Si al final se dan la mano, se toman una foto y hay una hoja de ruta conjunta, sin gritos ni tensiones, ya será un éxito para el país”, señaló.

Finalmente, insistió en que la política exterior no puede quedar atrapada en disputas electorales internas. “Envenenar el ambiente internacional por intereses proselitistas le hace daño a Colombia. Aquí lo que importa es la estabilidad de la relación con nuestro principal socio comercial”, concluyó.