El Partido Conservador se equivocó: Mauricio Cárdenas sobre candidatura de David Barguil

Tras la decisión del Directorio Nacional Conservador de proclamar al senador David Barguil como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del próximo año, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien competía en el proceso, la calificó de “excluyente”.

Cárdenas indicó que, más que apresurada, la decisión “fue totalmente equivocada e inconveniente”, pues a su juicio se prefirió “ungir rápidamente” a Barguil, sin permitir que hubiese debate.

“Se equivocó porque los partidos crecen es sobre la base de la diversidad. Yo había propuesto que hiciéramos un mecanismo de consulta y después dijeron que no había tiempo. Dije que encuesta y el partido dice no, para rápidamente ungir a Barguil y que no haya debate, entre otras cosas, porque pensamos distinto”, afirmó.

Asimismo, el precandidato presidencial indicó que él representa las tesis de un “conservatismo moderno, progresista y más de centro”, al tiempo que calificó de “retrógrado” al actual Partido Conservador.

Sobre su futuro, Cárdenas manifestó que está en conservaciones con varios sectores con los que siente afinidad, sin especificar cuáles y, que está buscando un espacio para las consultas.

