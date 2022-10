El reclamo que congresistas de Alianza Verde le hicieron a Claudia López

Este martes en la noche Sergio Fajardo se reunió por primera vez con las nuevas bancadas de Alianza Verde. El fin del encuentro era que el candidato presidencial conociera a todos los congresistas electos y asegurar de entrada el apoyo en la carrera presidencial.



También se habló sobre la votación que obtuvo la colectividad en las elecciones legislativas y, según confirmaron fuentes del partido a Blu Radio, fue en este punto de la reunión que varios congresistas le hicieron el reclamo a Claudia López por haber apoyado específicamente la candidatura de Angélica Lozano y Juanita Goebertus en Bogotá.

Blu Radio habló con Mauricio Toro, quien reconoció que en intervención durante la reunión argumentó que, como líder reconocida del partido y candidata vicepresidencial en las últimas dos semanas, Claudia López debía haber tomado distancia y sin favoritismos brindar apoyo a todos por igual.

Publicidad

Katherine Miranda, que fue elegida representante por Bogotá el pasado domingo, también intervino en la reunión pidiendo que todos los que participaron en contienda legislativa sean tenidos en cuenta para construir la carrera presidencial.

“Lo que siento es que sí hubo una molestia generalizada de algunos manejos, pero es algo que pasa en todos los partidos políticos. Prácticamente se llamó a que no fueran simplemente los elegidos los que encabezaran la campaña de Sergio Fajardo, sino todas las personas que participaron de las elecciones que fueron valiosas”, indicó Miranda.

Angélica Lozano, por su parte, aseguró que no entiende la molestia de los congresistas, pues “López apoyó a candidatos de todas las regiones”.



“Claudia lo que hizo fue una campaña institucional y doblar la votación del logotipo, duplicó la votación del logo en todo el país. No entiendo la molestia, se pueden verificar las giras de Claudia. Ella me apoyó a mí en Bogotá porque mi carrera es en Bogotá, pero así mismo en todas las regiones”, aseguró.