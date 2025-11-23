En vivo
Electa María Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena

Electa María Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena

Por 19 puntos de diferencia sobre el segundo contendor, se impuso la candidata de la coalición Fuerza Ciudadana.

