Electa María Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena

Fuerza Ciudadana seguirá al frente de la gobernación del departamento del Magdalena. En las elecciones de este domingo 23 de noviembre, María Margarita Guerra Zúñiga se impuso por casi 20 puntos de diferencia sobre el más cercano competidor en las elecciones atípicas.

El proceso electoral se desarrolló fuera del calendario electoral regular porque en octubre de 2023 fue electo Rafael Martínez, también de Fuerza Ciudadana, quien asumió el 1 de enero de 2024, sin embargo, su elección fue anulada por el Consejo de Estado en julio de 2025 y fue designada como encargada Ingris Padilla.

Según los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional, con el 100 % de mesas procesadas, es decir, 2.924 que se instalaron desde las 8:00 de la mañana, la candidata de la coalición política del exgobernador Carlos Caicedo, obtuvo 56.05% de los sufragios, lo que equivale a 188.380 votos. El segundo puesto fue para Rafael Emilio Noya García, de la coalición 'En el magdalena cabemos todos’ con 36.91% de los votos, que representan 124.291 apoyos.

El tercer puesto fue para el candidato Miguel Ignacio Martínez Olano de la coalición Alma, con 4.88% de los votos que son 16.433 votos; y en el último puesto Luis Augusto Santana Galeth, del partido Dignidad y Compromiso, con 0.66% de los sufragios que sumó 2.247 votos.



El 1.47% de los votos (4.964) fueron en blanco, 3.242 nulos y 1.883 no marcados.

En la jornada electoral participaron 341.782 ciudadanos, solo el 31.23% de los votantes habilitados para acudir al proceso.

El departamento de Magdalena tiene años teniendo como barón electoral al movimiento ganador, a pesar de las múltiples controversias y denuncias contra el líder de FC, Carlos Caicedo, y su alfil político Rafael Martínez.