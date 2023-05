Embajadora de Alemania en Colombia responde a trino de Petro sobre el nazismo

La embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf, respondió a un trino del presidente Gustavo Petro en el que se hacía referencia al nazismo.

El origen de esta controversia se remonta al pasado fin de semana, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sufrió una derrota en las elecciones regionales de España. El triunfo de la derecha representada por el Partido Popular (PP) y Vox, partido ultraderechista, fue celebrado por la senadora María Fernanda Cabal, quien expresó en Twitter su apoyo a estos resultados. En su mensaje, la senadora afirmaba que el crecimiento de Vox dejaba claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente, y defendía los principios, valores y libertades.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió al mensaje de la senadora, citándolo y comparándolo con la Alemania de 1933.

Esta alusión despertó la polémica y generó reacciones diversas, pues el presidente hizo alusión a los años de terror y barbarie vividos durante el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

Publicidad

En efecto, en enero de 1933, el nacionalsocialismo triunfó en Alemania y el partido liderado por Hitler obtuvo la mayoría en las elecciones. Esto marcó el inicio de un período oscuro en la historia alemana, en el cual se instauró el nazismo y se cometieron terribles crímenes, incluyendo el genocidio del Holocausto. Dadas las atrocidades cometidas en ese tiempo.

La embajadora alemana manifestó en Twitter su descontento con las palabras de Petro, pese a que no lo menciona, señalando que se trataba de una comparación ligera e irresponsable. Schuegraf hizo hincapié en que los crímenes cometidos por los nazis son de una magnitud tan grande que no se deben banalizar ni hacer comparaciones superficiales.

Ante estas declaraciones, la senadora Fernanda Cabal nuevamente intervino en Twitter, dirigiéndose directamente a Petro y mencionando el trino de la embajadora alemana en Colombia.