En algunas regiones del país candidatos están contratando seguridad privada para su cuidado

Durante el inicio de un debate de control político, que se desarrolló en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el que se habló de la seguridad nacional de cara a las elecciones que se desarrollaran el próximo 29 de octubre, diferentes sectores políticos denunciaron que es difícil la situación de orden público en algunas zonas del país y la seguridad de los diferentes candidatos.

Una de las denuncias la hizo el congresista conservador de Nariño Juan Daniel Peñuela, quien expresó que, en la zona montañosa de este departamento, en municipios como Cumbitara, El Rosario, Policarpa, entre otros, algunos candidatos no pudieron inscribirse por partidos tradicionales y en otros casos tuvieron que acudir a seguridad privada.

“Los aspirantes a las alcaldías tenían prohibido aspirar a nombre de partidos tradicionales y aquellos que hoy lo están nos lo han manifestado, algunos de ellos han tenido prácticamente que ceder a algunas exigencias de los grupos que hacen presencia en esas zonas, de que si ganan la alcaldía tienen que permitir que muchas de las posiciones de la administración municipal sean prácticamente puestas por los grupos que delinquen en esas zonas. Esa es una preocupación que tenemos hoy muy grande en el departamento de Nariño. Muchos candidatos han tenido que contratar seguridad privada para poder adelantar el ejercicio político y democrático porque no se encuentran las garantías”, detalló Juan Daniel Peñuela, representante conservador del departamento de Nariño.

Otros congresistas fueron claros en exponer que es preocupante lo que está ocurriendo en materia de violencia política en algunas zonas del país, donde las cifras van en aumento en comparación al certamen electoral de hace cuatro años.



“Según la MOE, hay una evidencia que se incrementó en un 37 %, respecto al mismo periodo del 2019, los hechos de violencia política. De esos se han concentrado el 50 % en los departamentos de Tolima, Cauca, Antioquia, Magdalena y en el Valle del Cauca. Adicional, quiero contar esos hechos, que se refiere a 168 amenazas, 27 asesinatos, 27 atentados, tres secuestros y seis hechos de violencia política, que se ha incrementado los hechos graves, los más graves en un 75 %, respecto al 2019. En el 2019 había 38, 39 hechos letales y hoy tenemos 54, 27 asesinatos y 27 atentados”, expresó el representante de la Alianza Verde Duvalier Sánchez.

Desde la oposición, el representante José Jaime Uscategui manifestó que desde el Gobierno nacional se estaría maquillando las cifras que se están presentando en materia de seguridad e incluso expresó que las cifras de muertos de policías y militares no coincidirían.

“Señor ministro, ¿por qué está usted maquillando las cifras de soldados y policías asesinados en Colombia? Su registro habla de 35 entre el mes de junio en el primer semestre y no me incluyeron al subintendente Ricardo Monroy, asesinado en los pozos Caquetá en medio del cerco humanitario que usted tanto defendió. ¿Por qué ni siquiera este subintendente tiene el derecho a prestar una estadística al Ministerio de Defensa si murió en actos del servicio y usted no me los incluye en esos 35 uniformados asesinados en el primer semestre? Y si quiere revise a ver si el que está mintiendo soy yo”, dijo el congresista Uscategui.

Las intervenciones de los congresistas terminaron con la solicitud de renuncia del ministro de Defensa, Iván Velázquez, por parte de la oposición.

“Pero lo que no puede pasar es que después de estos planteamientos con cifras, con detalles, ante las ausencias frente a los alcaldes, ante los gobernadores de Colombia, ante las cifras del orden público que se destruye a pasos acelerados, por los cuales usted es el directo responsable y por el cual usted tiene que renunciar al Ministerio de Defensa”, dijo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

El próximo miércoles continúa el debate en el Congreso de la República donde se espera que se pronuncie el Gobierno nacional por intermedio de los ministros de Defensa e Interior, quien se salvó luego que se suspendiera el debate por cuenta de un reconocimiento que se hizo a las jugadoras de la Selección Colombia en la Cámara de Representantes.

