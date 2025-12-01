EN VIVO: análisis de la encuesta Invamer

La reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, muestra cómo está el panorama político colombiano al revelar las preferencias de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones presidenciales. El resultado más notable es el liderazgo de Iván Cepeda, quien encabeza la intención de voto con un 31,9 %.

En un segundo lugar, se ubica Abelardo de la Espriella con un 18,2 % de la intención de voto, consolidando una posición importante como el principal rival de Cepeda. El tercer lugar es ocupado por Sergio Fajardo, quien obtiene un 8,5 %, manteniendo una presencia constante en los puestos de avanzada, aunque con un porcentaje mucho menor que los dos primeros. Finalmente, cerrando el grupo de los cuatro punteros, se encuentra Miguel Uribe Londoño con un 4,2 %. Este grupo de cuatro candidatos aglutina cerca del 63 % de la intención de voto, dejando al resto de los aspirantes en cifras sustancialmente inferiores.

Intención de Voto Invamer

La dispersión de los votos es evidente en la lista de los demás candidatos, donde las cifras son más bajas y están muy próximas entre sí. Claudia López se sitúa inmediatamente después de los punteros con un 4,1 %, seguida de cerca por Vicky Dávila con un 3,7 % y Juan Carlos Pinzón con un 2,9 %. Más abajo, figuras tradicionales como Germán Vargas Lleras solo alcanzan un 2,1 %. La mayoría de los aspirantes restantes, que incluye a personalidades como Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Camilo Romero, se encuentran en un rango de votación que oscila entre el 1,6 % y el 1,0 %, lo que indica que aún no han logrado consolidar un apoyo masivo o que sus bases electorales son más reducidas en este momento de la contienda.