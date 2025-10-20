Es infame lo que ha hecho Petro: exembajador Pinzón sobre crisis diplomática con EEUU

El exembajador de Colombia en Washington y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, calificó la actuación del actual Gobierno en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos como "infame", asegurando que el presidente Gustavo Petro es el responsable de la escalada de tensiones que ponen en jaque las relaciones entre ambos países.

Pinzón, quien viajó a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, incluyendo al subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó que su intención era ir para actuar en “defensa de los colombianos”.

En diálogo con Recap Blu, el exembajador Pinzón explicó que su presencia allí se debe a la necesidad de hacer algo, ya que Petro “lo único que ha creado es problemas”.

Argumentó que, con la situación actual, se está creando "semejante riesgo a la economía y a empleos de millones de colombianos".



Señaló que en Estados Unidos ya existe "un desgaste muy grande de (la reputación) de Petro”. En ese sentido, subrayó que ya “no hay ninguna credibilidad en lo que hace”, así como tampoco ninguna confianza en su Gobierno".

Gustavo Petro - Donald Trump

El exfuncionario llegó al punto de sugerir que el presidente Petro "realmente lo que quiere es hacerles daño a los colombianos porque solo le importa su ego, cómo se ve en el espejo".

"A él solo le importa cómo queda en la foto, su ideología (…) No le importa Colombia y no le importan los colombianos", puntualizó Pinzón.

Sobre su reunión con diplomáticos en EEUU contó que busca que las autoridades estadounidenses, "de manera muy franca y considerada”, no pongan aranceles a los productos colombianos y que no corten la ayuda militar.

Esto, dado que la cooperación se necesita "para la seguridad de los colombianos y para los empleos”, según añadió en diálogo con Blu Radio.



A Trump “se le agotó” la paciencia con Petro

Al referirse al manejo de la crisis diplomática y las recientes publicaciones en redes sociales, de parte y parte, Pinzón fue categórico al señalar al presidente Petro como el origen de las tensiones con Washington.

“El que ha provocado todo esto es Petro, no nos equivoquemos acá. Y el que ha sido paciente hasta que se le acabó la paciencia es Trump”, recalcó el exembajador.

Además, aseguró que la situación no es nueva, pues el disgusto de Estados Unidos comenzó desde la época de Joe Biden. Sin embargo, la tensión ha escalado debido a una "suma de cosas", incluyendo el apoyo de Petro a Maduro, su supuesta alianza "con Hamás y no con Israel ni las democracias del mundo".

Pinzón criticó que, luego de que Estados Unidos descertificara a Colombia debido al crecimiento del narcotráfico, Petro, "en lugar de ponerse serio, de ponerse a trabajar," se dedicó "fue a provocar, vino a Nueva York e hizo unas expresiones supremamente agresivas”.

Y es que dijo que la actuación del presidente es contraria a su deber: “Es infame lo que ha hecho Petro en esto. El deber de un jefe del Estado es proteger a la gente, cuidar el interés nacional, incluso, a veces en contra del gusto personal".



Consecuencias reales: empleos y seguridad en riesgo

El exembajador advirtió sobre las posibles consecuencias de las sanciones comerciales y la suspensión de la ayuda militar anunciada por Trump. Pinzón indicó que, si se materializa, sería "muy grave”.

Esto significaría que "la aviación de la Policía queda en tierra”, así como que buena parte de la del Ejército. Además, la interdicción marítima y el entrenamiento de operaciones especiales, tanto militares como policiales, quedarían sin capacidad, lo que resultaría en que "solo ganan los criminales", de acuerdo con el exfuncionario.

Al respecto, Pinzón lamentó que esta situación parece ser la intención del Gobierno colombiano, que es "facilitar que los criminales se fortalezcan".

El impacto económico es igualmente preocupante, pues aseveró que cerca de cuatro millones de colombianos podrían quedarse "sin empleo por cuenta de que Petro “decide destruir una relación”.

Dada la seriedad de la situación, Pinzón recomendó que el Gobierno de Petro "debería es quedarse callado” y buscar una diplomacia digna y “evitarle más sanciones y zozobra al pueblo colombiano".

En cuanto al riesgo de sanciones, Pinzón fue enfatizo en no subestimar al presidente Trump, pues eso, recalcó, sería el “peor error que la gente podría hacer hoy en día".

