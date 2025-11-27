En vivo
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Política  / Es un acto político: UP tras sanción del CNE a campaña Petro Presidente 2022

Es un acto político: UP tras sanción del CNE a campaña Petro Presidente 2022

El partido Unión Patriótica asegura que esta decisión del CNE es de carácter político.

Comisión de Acusación investigará campaña de presidente Petro
Foto: Cámara de Representantes y Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

