Es un acto político: UP tras sanción del CNE a campaña Petro Presidente 2022

El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente, del 2022, por violación de los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos, uno de los partidos sancionados es la Unión Patriótica desde donde rechazaron la decisión del CNE.

“La Constitución y la ley asignan al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del CNE la función de supervisar y aprobar las cuentas entregadas por las campañas políticas, revisando el cumplimiento de límites de gastos, aportes permitidos y demás requisitos legales. En el caso de la campaña del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, este proceso fue cumplido a cabalidad”, señala la UP.

Además, desde ese partido político, no descartan acudir a instancias internacionales ante la decisión tomada por el CNE.

“La Unión Patriótica anuncia que agotará todos los mecanismos judiciales internos e instancias internacionales a fin de defender sus derechos, proteger las garantías democráticas y demostrar su actuar transparente en el marco de los procesos electorales”, agregan en el comunicado.



Además desde el partido Union Patriótica consideran que esta decisión tiene un carácter político y que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas en el caso.

“La Unión Patriótica reitera que las decisiones adoptadas por el CNE desconocen el marco constitucional y legal, y responden más a una lógica de oposición política que a un verdadero ejercicio de control electoral. Advertimos que este tipo de actuaciones generan un grave precedente para la democracia colombiana, comprometen la estabilidad institucional y pretenden deslegitimar la voluntad popular expresada en las urnas”, agrega el comunicado de la UP.

