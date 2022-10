Escándalos como Odebrecht serán usados para fines políticos en 2018: Holguín

La canciller María Ángela Holguín aseguró que el escándalo de Odebrecht y otros casos de corrupción serán utilizados para fines políticos como la campaña presidencial.



Además, aseguró que no hay pruebas que demuestren que entraron dineros de la multinacional brasileña a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2012.



"Lo que dice el senador este que está en la cárcel es que le entregó una plata a un señor para que ese señor se la entregara al gerente de la campaña, pero en ningún momento ni hay una prueba ni tampoco dicen que lo del gerente era para la campaña", explicó.



Holguín aclaró que la campaña no recibió dineros del sector privado.



"Estamos en una etapa en que necesitamos que la Fiscalía demuestre lo que el fiscal ha dicho para poder responder y en eso la campaña va a responder", señaló.



Sin embargo, reconoció que ha sido grande el daño causado ya que se han hecho señalamientos contra la campaña del mandatario.



"Pruebas hasta el momento no hay absolutamente ninguna, pero eso es parte de todo este tema político. Creo que la campaña del 2018 se va a enfocar mucho en este tema de corrupción y creo que no solamente en el caso de Colombia sino en el caso de la región entera", concluyó.