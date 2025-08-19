Estamos a la expectativa de si es él: Cabal sobre posible precandidatura de Andrés Forero

Este martes en el Congreso de la República hubo una reunión del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, con las senadoras y precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Tras el encuentro, la senadora Cabal señaló que está abierta la posibilidad de tener a un quinto precandidato en el partido. La idea es que sea alguien que tenga el apoyo de la familia de Miguel Uribe Turbay.

“En este momento lo que quedó, según el presidente Uribe, si quiere la familia (de Miguel Uribe) poner a alguien. Nosotros habíamos conversado con Andrés Forero ese día de Llano Grande y estamos a la expectativa de si es él”, explicó la senadora María Fernanda Cabal.

Es importante recordar que en horas de la mañana de este martes, el representante a la Cámara, Andrés Forero, aseguró que la decisión de una quinta candidatura, y de quien la ocuparía, está en manos de la familia de Miguel Uribe Turbay y del expresidente Álvaro Uribe.

Es importante recordar que en los últimos días, el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, sin embargo, hasta el momento estaría descartada la posibilidad de que él haga parte de la lista de precandidatos del Centro Democrático.