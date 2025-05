Exalcalde de Duitama sobre elección de su expareja: “Podemos seguir trabajando juntos”

En entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el exalcalde de Duitama José Luis Bohórquez abordó diversas cuestiones sobre su mandato, la anulación de su elección y su situación personal con la nueva alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal.

Primera parte nunca ha sido mi esposa porque nunca me he casado. Entonces el matrimonio en Colombia está regulado por la ley y no es de palabra, no es que yo le diga es esposa y ya es mi esposa. No, ella es de palabra. Es un ritual y ¿cuál es la escritura pública ante notario o ante una autoridad religiosa? Nunca nos casamos dijo

Anulación de la elección: una situación compleja

Bohórquez clarificó que su elección fue anulada por una supuesta doble militancia, un tema que marcó su trayectoria como alcalde.

"Me anularon, no me destituyeron", subrayó, defendiendo su posición y afirmando que no cometió corrupción, una acusación común entre sus adversarios. Este revés no sólo afectó su carrera política, sino que también abrió un debate sobre la legalidad de las decisiones en el ámbito político de Duitama.

Rocío Bernal: la nueva alcaldesa y su vínculo con Bohórquez

Sobre la reciente elección de Rocío Bernal como alcaldesa, Bohórquez afirmó que ella nunca fue su esposa en el sentido legal de la palabra. Se discutió ampliamente la naturaleza de su relación, optando por denominar una "unión marital de hecho".

"Nosotros firmamos un acuerdo de separación legal para clarificar nuestra situación de cara a su candidatura", indicó Bohórquez y enfatizó que no existían vínculos legales que pudieran afectar su carrera.

Operando bajo las sombras de las especulaciones

Bohórquez afirmó que su meta al establecer el acuerdo legal con Bernal no fue facilitar su candidatura, sino certificar su situación personal en un contexto polarizado. "Aquí le toca a uno blindarse", expresó, resaltando la necesidad de estar cubierto legalmente en un ambiente político cargado de acusaciones y rumores.

El futuro electoral y la política colombiana

De cara al futuro, Bohórquez quiere prepararse para llegar al Congreso, dejando claro que su tiempo como gestor social ya pasó.

"Yo ya salí muy primero agradecer. Ahorita Rocío Bernal ha ganado con 22.000, eso queremos agradecer a la gente. La gente ayudó muchísimo. No voy a ser gestor social en este momento para un escenario electoral porque con la ayuda de Dios y la gente mi propósito es poder llegar a un escenario legislativo", enfatizó.

Aunque las preguntas sobre reconciliación personal surgieron en la conversación, Bohórquez se posicionó de manera firme, indicando que mantener la distancia es clave en su actual etapa de vida.

"Soy una persona muy solitaria y mis relaciones no suelen durar", concluyó, dejando entrever la relevancia de establecer límites claros en su vida personal mientras navega por la tumultuosa corriente política colombiana.