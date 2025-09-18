Expresidente Gaviria a Petro: “Rechazar debate de extradición da ventaja a criminales y guerrilla”

Mediante un comunicado, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, lanzó nuevamente duras críticas al presidente Gustavo Petro por su reacción ante la propuesta del embajador de Estados Unidos, John McNamara, de reactivar todas las extradiciones como punto de partida para redefinir la política bilateral en materia de drogas.

Según Gaviria, el jefe de Estado “reaccionó en caliente” y cerró de manera equivocada una discusión que considera necesaria para Colombia.

Gaviria desmintió las declaraciones del presidente Petro en su última alocución en la noche de este miércoles, quien afirmó que la producción de cocaína colombiana se destina principalmente al mercado estadounidense.

El exmandatario sostuvo que esa visión es errónea, pues el consumo de drogas en Estados Unidos ha sido reemplazado en gran medida por metanfetaminas y fentanilo producidos en laboratorios de la industria farmacéutica de ese país, muchas veces sin controles adecuados. “Lo que necesitamos en Colombia es coordinación para evitar que esa amenaza se extienda a nuestro territorio”, recalcó.



Gaviria sugirió que Colombia debería adoptar un enfoque similar al que desarrolla Washington en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum en México, donde los carteles mexicanos dominan el negocio de la cocaína hacia Europa, Asia y África.

Señaló que organizaciones como el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, más que grupos colombianos, controlan esas rutas, aunque reconoció que el Clan del Golfo podría adquirir un papel más relevante en operaciones de transbordo en alta mar. Incluso advirtió que Turquía podría convertirse en un punto estratégico, aunque por ahora se trate solo de una hipótesis.

El expresidente también cuestionó el rechazo inmediato del Gobierno Petro a la propuesta de Donald Trump sobre extradiciones, decisión que, a su juicio, “equivale a dar ventajas a delincuentes y guerrilleros” vinculados al llamado “Pacto de la Picota”.

En ese sentido, advirtió que el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales presentado por el Ministerio de Justicia será rechazado por las bancadas mayoritarias en el Congreso.

Gaviria aprovechó además para recordarle al presidente las nuevas mayorías en el legislativo, que quedaron en evidencia tras la elección del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. “No se arriesgue a desconocer las competencias del Congreso, porque todos esos asuntos terminarán en la Corte Constitucional, donde difícilmente obtendrá una victoria”, alertó.

Finalmente, el expresidente Liberal remató con un mensaje directo: “Ustedes no cuentan con los votos para desconocer las mayorías parlamentarias”.