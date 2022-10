"Fue un fracaso": Santos revela detalles de su reunión con Uribe y el Papa

El libro ‘La batalla por la paz’, escrito por el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y uno de los más esperados en el país, reveló detalles del momento en el que el exmandatario se reunió con Álvaro Uribe frente al Papa.

Publicidad

El hecho se dio días después de que Santos recibiera el Premio Nobel de Paz en Oslo el 10 de diciembre del año 2016 y fue en el marco de una audiencia que tenía programada el entonces presidente con el sumo pontífice.

Lea también: Dígale a Santos que afloje un poquito: la petición de Uribe al papa Francisco

Publicidad

Días después del reconocimiento, Juan Manuel Santos estaba en Madrid, exactamente el 14 de diciembre del año en mención. Ese día, el exmandatario estaba en una reunión en un hotel con el presidente Mariano Rajoy y varios empresarios españoles.

Publicidad

Durante ese encuentro, al Nobel colombiano se le acercó el presidente de Telefónica, César Alierta, quien es muy cercano al entorno papal.

“Me dijo que el Vaticano me mandaba a preguntar si tendría alguna objeción en que el expresidente Uribe se uniera a la audiencia que yo tenía programada con el Papa dos días después", contó el expresidente.

"Me pareció una petición un poco insólita, pero, por otro lado, consideré que no podía negarme a una solicitud del Vaticano y que de pronto podía servir para limar asperezas con Uribe y bajar el nivel de polarización del país. Así que le respondí que no tenía objeción, y acepté la inclusión del expresidente”, relató Santos.

Publicidad

Tiempo después, el exmandatario se enteró que la idea del encuentro surgió de Fernando Carrillo, quien para esa época no había sido posesionado como procurador General de la Nación, sino que había sido ministro del Interior y embajador en España durante su Gobierno.

Publicidad

El encuentro

La cita con el Papa se dio el viernes 16 de diciembre. Santos llegó primero y fue felicitado por el Papa por el premio que acababa de recibir. Además, el sumo pontífice le preguntó por los retos que vendrían para la implementación del Acuerdo de Paz. Una vez terminada la audiencia con el Papa llegó Uribe.

Publicidad

“Al rato me volvieron a llamar y entré de nuevo al despacho papal. Nos saludamos cordialmente con Uribe, y nos sentamos, uno al lado del otro, frente al escritorio del Papa, quien expresó su beneplácito porque los dos estuviéramos allí y su disposición de ayudar a que la paz se hiciera realidad en nuestro país”, contó Santos, quien aseguró que Uribe llegó frente al Papa a expresarle sus críticas frente al Acuerdo de Paz.

Publicidad

Lea también: El papa se sintió manipulado tras encuentro en el Vaticano con Uribe: Santos

“Comenzó a hacer una exposición minuciosa y puntual de todas sus desavenencias y críticas frente al Acuerdo de Paz que habíamos logrado en La Habana y que luego fue modificado para incluir la gran mayoría de sus observaciones y sugerencias. Nada cambiaba en su posición; eran los mismos argumentos que venía repitiendo en Colombia durante los últimos meses”, relató.

Publicidad

“En un momento dado, el Papa me miró con una expresión de desconcierto, como queriendo decir “Esto no funcionó” y, abruptamente, cortó la exposición del expresidente para decirnos que agradecía mucho que hubiéramos ido a verlo y que las puertas del Vaticano y de la Iglesia siempre estarían abiertas para apoyar a Colombia. Con mucha prudencia y diplomacia, dio por terminada la reunión y nos despidió”, dijo el expresidente de Colombia.

Publicidad

Una vez afuera, Santos contó que Álvaro Uribe le había dicho que cediera un poquito, apreciación que el exmandatario no logró comprender.

“Realmente no entendí a qué se refería, pues el acuerdo final no solo ya había sido firmado, sino que había sido refrendado por abrumadora mayoría por el Congreso de la República. Ahora solo quedaba implementarlo de la mejor manera, algo a lo que siempre invité a la oposición a que contribuyera”, puntualizó.

Publicidad

Finalmente, Santos aseguró que Uribe había organizado un encuentro con periodistas a la salida de la visita, y allí les dijo que había expuesto con firmeza sus convicciones ante el Papa y que el expresidente Santos no había cedido en su posición.