Blu Radio  / Política  / Gobierno no ha estado en capacidad de competir por los jóvenes: Gaviria por Consejos de Juventud

Gobierno no ha estado en capacidad de competir por los jóvenes: Gaviria por Consejos de Juventud

El partido Liberal fue uno de los que más votos obtuvo en los Consejos de Juventud.

César Gaviria
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El expresidente César Gaviria reaccionó a los resultados que se dieron este domingo durante las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Es importante recordar que los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde fueron las cinco organizaciones políticas que tuvieron más votos en la elección.

“Muy satisfecho de ver que el trabajo de estos años y el deseo que tiene la inmensa cantidad de jóvenes liberales por incorporarse a las tareas del partido haya producido un resultado tan satisfactorio”, dijo el expresidente Gaviria. En el mismo sentido, señaló que este era un mensaje para el Gobierno actual.

“Yo confío en que además esto represente una respuesta al Gobierno, que no ha estado en capacidad de competir realmente por los jóvenes de Colombia. De manera que vamos a trabajar duro, vamos a hacer que esto sea un puntal para las elecciones que vienen”, dijo Gaviria.

Es importante recordar que, según la Registraduría, más de 1,5 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en 1.099 municipios y 33 localidades de ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.

