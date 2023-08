Gobierno ya abrió las puertas a un gran acuerdo nacional en el que participaran todos los sectores

Desde el 20 de julio el presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso , anunció que era importante la creación de un gran acuerdo nacional en el que participen diferentes sectores con el objetivo de buscar una solución en algunos puntos fundamentales para que el país avance y solucione problemas concretos que afectan el desarrollo del país.

En este gran acuerdo nacional participarán sectores políticos como los partidos de gobierno, independientes y oposición; también gremios económicos; líderes sociales; iglesias; entre otros sectores.

“El Gobierno abre las puertas y buscará, no simplemente esperara que llegue, sino que el gobierno buscara, hablar con todos los actores de la vida nacional en el intento de construir ese gran acuerdo nacional. De alguna manera ya hemos empezado a conversar con algunos actores y algunos sectores y seguiremos hablando con todos los actores”, expresó el ministro del Interior Luis Fernando Velasco.



Y agregó el alto funcionario “Es evidente que para que, por ejemplo, un buen sometimiento a la justicia tenga un alcance importante, pues tiene que ser un sometimiento construido no sólo por los partidos de gobierno, o sólo por partidos de gobierno e independientes. No, a nosotros nos interesa que la oposición también nos ayude. Cuando Álvaro Uribe gobernó, hizo un proceso de sometimiento, de una negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, a fe que pudo desmontar un buen número de personas que estaban en la guerra. Bueno, veamos qué funcionó, qué no funcionó. Toda obra humana tiene virtudes, tiene defectos, y con ellos mismos construyamos ese sometimiento que queremos hacer ahora”, dijo el ministro en diálogo con Blu Radio.

Los puntos centrales serian la construcción de la paz, reindustrialización, transición energética, recuperación agraria, cambio climático, ordenamiento territorial, entre otros

“La construcción del acuerdo tiene que ir acompasados con las necesidades de crear normas jurídicas que permitan, construido el acuerdo y sacarlo adelante como instrumento para quienes hicimos acuerdos desde la legalidad podamos abrir espacios a quienes están en la ilegalidad y acabemos esta guerra”, señalo Velasco.

Pese a que el Gobierno le quedan 36 meses para que culmine su periodo, el objetivo sería construirlo en los próximos meses.

“A mí me gustaría que el diálogo sea un diálogo amplio, muy institucional en la medida en que el Congreso pueda ser un espacio para que las conclusiones del diálogo se conviertan en normas. Nosotros en algún momento tendremos que presentar o impulsar las que están en el Congreso, algunas normas para tener los instrumentos para poder concretar la paz total. Todos los instrumentos, tenemos parte, pero nos faltan algunos. Ahí podría ser un momento muy interesante para que no solo el Congreso sino el país se pronuncie sobre esas iniciativas”, dijo.

En los últimos días el dirigente se ha reunido con diferentes sectores con el fin de presentar un borrador de cómo se construirá este gran acuerdo nacional en el que participaran también otros Ministerios.

