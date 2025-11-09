¿Hacia dónde va el uribismo y quién dominará el centro político en 2026?

En medio de un clima político que se torna cada vez más incierto, el analista político Gabriel Cifuentes ofreció un panorama detallado sobre la situación de los principales partidos y candidatos que se perfilan para las elecciones presidenciales de 2026.

En entrevista en Sala de Prensa Cifuentes abordó desde la memoria histórica del Palacio de Justicia hasta las estrategias internas del uribismo y el futuro del centro político colombiano.

La conversación inició con un tema sensible: la conmemoración de los 40 años de la tragedia del Palacio de Justicia. Cifuentes señaló la dificultad de llegar a consensos incluso en torno a hechos históricos, diciendo que “la ignominia de lo que sucedió en el Palacio de Justicia… sigue siendo objeto de relatos y de narrativas donde cada uno de los sectores trata de sacar provecho político y eso no solo revictimiza, sino que suena profundamente”. Recordó además la complejidad de la justicia en este caso: “hubo dos procesos de amnistía y de indulto… no se conoce la verdad, ni ha habido un reconocimiento por parte de los victimarios que le generaron tanto dolor”.



¿Qué pasará con la derecha en las elecciones presidenciales?

El análisis luego se centró en la derecha política y, específicamente, en el Centro Democrático. Cifuentes describió un escenario de incertidumbre: “parece que ninguno de los cinco candidatos del Centro Democrático está despuntando… la atención del presidente Uribe, más allá de la consulta interna, está puesta en otras candidaturas”.

Explicó también las tensiones internas derivadas de los mecanismos de elección del candidato, y subrayó que, históricamente, “el que tiene la última palabra es el expresidente Uribe”, aunque matizó que esto solo aplica en caso de empate dentro del margen de error de la encuesta.



Sobre la estrategia del expresidente Álvaro Uribe, Cifuentes afirmó que busca un candidato competitivo capaz de articularse con coaliciones más amplias: “para ser competitivo en estas elecciones… se necesita llegar con una coalición, con una fuerza que no sea de solo un partido”.

Sin embargo, advirtió que un enfoque exclusivamente antipetrista podría ser un error de cálculo: “si la única consigna del bloque de la oposición va a ser vencer a Petro, le están dejando todas las banderas sociales y programáticas a una izquierda y a sectores moderados”.

El panorama del centro político y de la izquierda tampoco es claro. Cifuentes advirtió que los sectores moderados e indecisos, que conforman cerca del 50% del electorado, aún no encuentran un liderazgo definido: “si ese centro no adquiere una personalidad… se están dejando tomar carrera en la narrativa política por los extremos”.

Sobre Sergio Fajardo, destacó su consistencia y capacidad de convocatoria, señalando que “vamos a necesitar alguien que administre una crisis… y a lo mejor en el 2026, en un país fracturado, esa tibieza puede llegar a ser una virtud”.