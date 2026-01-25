“Hay que corregir lo que no ha salido bien”: precandidato Camilo Romero sobre el Gobierno Petro

En entrevista en Sala de Prensa Blu, el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero confirmó su participación en la consulta del llamado “pacto amplio”, una coalición de sectores progresistas e independientes que busca definir una candidatura unitaria para las elecciones de 2026. Romero aseguró que el ambiente entre los precandidatos es positivo y que existe una “responsabilidad histórica” para consolidar un proyecto de país incluyente, transparente y con enfoque ciudadano.

“Hemos avanzado en dos cosas básicas: las mecánicas de la consulta y, sobre todo, en proteger, cuidar y corregir un gobierno progresista para este país”, afirmó Romero, quien propuso llamar este ejercicio electoral “la consulta de la gente”, en contraste con lo que describió como una denominación elitista de otros sectores. “Prefiero llamarle la consulta de la ciudadanía”, enfatizó.

Sobre la eventual participación del senador Iván Cepeda, cuya situación jurídica aún genera debate, Romero fue claro en que el grupo respalda su presencia en la contienda. “Los cuatro estamos de acuerdo en que esa consulta es con Iván Cepeda. Hacemos un llamado mancomunado al Consejo Nacional Electoral para que la democracia tenga como sustento la voluntad de la gente”, dijo, al tiempo que pidió no perder de vista el objetivo político de construir mayorías más allá de la izquierda tradicional.

Romero defendió su trayectoria como exsenador, exgobernador y exembajador, y aseguró que su campaña no se limita a respaldar al actual Gobierno, sino a profundizar un proyecto democrático con nuevos componentes. “Nuestra tarea es más que defender un legado: es defender la propia democracia, la historia de nuestro país y el acceso de las mayorías nacionales con justicia social a una verdadera democracia”, sostuvo.



El precandidato destacó su experiencia en Nariño como ejemplo de un “nuevo progresismo” basado en gobierno abierto, participación ciudadana y uso de tecnología para combatir la corrupción. Recordó, por ejemplo, la implementación de herramientas digitales para vigilar el Programa de Alimentación Escolar: “La gente nos reportaba cómo llegaba el complemento alimentario a cada institución y entre todos cuidábamos que los recursos públicos, que son sagrados, llegaran realmente a los territorios”.

Consultado sobre los errores del actual gobierno, Romero reconoció la necesidad de autocrítica, pero resaltó el valor simbólico de que el presidente Gustavo Petro haya pedido perdón al país por hechos de corrupción. “Nadie podrá decir que Petro es un tipo corrupto ni que hace política para negocios. Esa es una garantía fundamental para la gente”, afirmó, aunque admitió que “ha habido cosas en las que no ha salido bien el ejercicio de gobierno y está bien reconocerlo”.

En temas sensibles como salud y seguridad, Romero planteó un debate estructural sobre el papel de lo público y lo privado. “La plata de la salud ha sido un negociado de billones de pesos. Se inventaron que unos privados manejaran los recursos y ¿qué ocurrió? Se los robaron”, señaló, aunque aclaró que no se trata de “satanizar al sector privado”, sino de construir un sistema eficiente y transparente.

Finalmente, el precandidato resumió su apuesta en dos grandes objetivos nacionales: “Necesitamos construir un país viable, y eso se logra desatando dos nudos: el de la desigualdad y el de la violencia”. Con ese mensaje, Romero cerró una entrevista en la que insistió en que su proyecto político busca corregir errores, fortalecer lo público y poner en el centro “la defensa de la vida y la defensa de la gente”.