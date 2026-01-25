En vivo
Blu Radio  / Política  / “Hay que corregir lo que no ha salido bien”: precandidato Camilo Romero sobre el Gobierno Petro

“Hay que corregir lo que no ha salido bien”: precandidato Camilo Romero sobre el Gobierno Petro

Camilo Romero defendió la consulta del pacto amplio, propuso un nuevo progresismo con énfasis en transparencia, autocrítica al Gobierno y una agenda social contra la desigualdad y la corrupción.

