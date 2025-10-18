“Hay que quitarle la agenda a los extremos, Colombia no aguanta más", advierte Mauricio Lizcano

En entrevista con El Radar, de Blu Radio, el exministro y exsenador Mauricio Lizcano habló sin rodeos sobre su aspiración presidencial para 2026, marcando distancia del gobierno de Gustavo Petro y lanzando un mensaje contundente: “Tenemos que arrebatarle la agenda a los extremos, porque si seguimos votando por los mismos, tendremos los mismos resultados”.

Durante la conversación con Ricardo Ospina, Lizcano insistió en que su eje será la unidad nacional, en contraposición a lo que calificó como “una peligrosa polarización” que mantiene al país dividido. Dijo que su movimiento, Colombianismo, busca construir desde el centro y aglutinar a sectores moderados que no se identifican con los bloques tradicionales.



“No soy petrista, fui ministro de los colombianos”

El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aseguró que no se arrepiente de haber hecho parte del gobierno actual, pero aclaró que su gestión no representó una postura ideológica. “No hice un ministerio de izquierda, hice un ministerio con resultados. Conecté tres millones de colombianos, traje el 5G y ejecuté el 99 % del presupuesto sin escándalos”, señaló.

Lizcano enfatizó que su candidatura no busca continuar el proyecto político del presidente Petro. “Nunca he sido de izquierda, ni soy petrista. Hay cosas buenas que deben mantenerse, como la política de tierras, pero otras van muy mal, como la seguridad y la salud”, dijo.

Lizcano propone un país unido y tecnológico

El aspirante presidencial plantea una agenda basada en tres pilares: seguridad, salud y empleo digno, todos apoyados en la tecnología como herramienta transversal. En materia de seguridad, propone el uso de inteligencia artificial y cámaras con reconocimiento facial, además de retomar los bloques de búsqueda contra el crimen organizado.

Sobre salud, propone “transferencias directas a hospitales mediante plataformas tecnológicas y un modelo de pago por calidad y prevención”. También sugiere entregar medicamentos en cualquier droguería del país, con control digital, para eliminar la corrupción.

En empleo, sugiere una reforma que incentive la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, y defiende bajar el impuesto de renta al 30 %.



“Ni herederos de Uribe ni de Petro”

Al cierre, Lizcano dejó una frase que resume su postura política: “Tenemos que salir de los herederos de Uribe y de los herederos de Petro. Es hora de que una nueva generación lidere este país”.

Con su candidatura por firmas y el respaldo de una coalición de centro, Liscano apuesta a ocupar el espacio que, según él, “Colombia lleva años esperando: el de la reconciliación”.