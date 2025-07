"Hay un impasse, la palabra crisis aquí no cabe": vicecanciller Jassir sobre Colombia-EEUU

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos se intensificó recientemente. Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a consultas “urgentes” al jefe de la misión diplomática de Washington en Colombia, John McNamara.

Esto, tras supuestas denuncias "infundadas" por parte de las más “altas esferas del Gobierno colombiano”. Esto no se quedó ahí, pues el presidente Gustavo Petro respondió también llamando a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña.

Por su parte, el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, comentó que, si bien para algunos este episodio evoca una "crisis", solo se trata de un impase que se debe a diferencias de opinión y no a un deterioro total de las relaciones entre ambos países.

Según dijo en diálogo con Recap de Blu, es fundamental mantener abierto el canal de diálogo para abordar estas tensiones y encontrar soluciones. El vicecanciller enfatizó que, para él, no es “sorprendente” el mecanismo de consultas y que serán los embajadores quienes lo expliquen claramente a las autoridades “de acuerdo con el requerimiento”.

“No creo que se pueda hablar de crisis, creo que hay un impase. Me parece que es evidente que hay una tensión, pero creo que también la palabra crisis aquí no cabe. El mecanismo de consultas lo tienen los Estados, pero no me parece que sea sorprendente”, precisó.

El vicecanciller Jassir también se refirió a la forma en la que actúan y responden ambos mandatarios, Petro y Trump, pues dijo que “son muy vocales”.

“Hay un ambiente en Colombia muy enrarecido en contra del presidente y eso ha hecho que el presidente haya hecho una serie de declaraciones, pero no creo que se pueda hablar de una crisis entre Colombia y Estados Unidos por el simple hecho de un llamado a consultas", añadió.

Sobre si en las últimas horas hubo alguna comunicación entre los dos gobiernos, el vicecanciller respondió que cuando hay consultas lo que se hace “es ser muy respetuosos” porque se espera que el embajador John McNamara viaje a Estados Unidos y de su versión e informe respecto a la situación por la que ha sido llamado.

"Y lo mismo en el caso de García Peña. El presidente Petro ha hecho o ha redactado un trino bastante claro respecto de los temas en donde él espera que el embajador García Peña le rinda un informe al país de cuánto se está avanzando con Estados Unidos; eso hace que la consulta sea interna", indicó.