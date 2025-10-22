En vivo
Iván Cepeda abre la puerta a una Asamblea Constituyente en un eventual Gobierno suyo

Iván Cepeda abre la puerta a una Asamblea Constituyente en un eventual Gobierno suyo

El senador y precandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente en su discurso de cierre de campaña, previo a la consulta del 26 de octubre

Iván Cepeda.jpg
Iván Cepeda //
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Iván Cepeda, senador y precandidato por el Pacto Histórico, hizo su cierre de campaña en Bogotá previo a la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre. Este domingo ese sector político elegirá a su precandiato a la presidencia entre Iván Cepeda y Carolina Corcho.

En su acto de cierre, Cepeda dijo que se iba a referir a dos temas: el acuerdo nacional y el poder constituyente.

Para Cepeda, un acuerdo nacional tendría que incluir algunos temas como las reformas sociales, la búsqueda de la paz y la implementación de un modelo diferente para tratar el problema del narcotráfico, entre otros.

Ivan-Cepeda-AFP.png
Iván Cepeda
Foto: AFP

“Un cronograma en que lleguemos en un tiempo razonable al acuerdo buscado sin afanes pero sin dilaciones. E igualmente uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas”, señaló Cepeda.

Justamente hace un año, cuando el presidente Gustavo Petro empezó a hablar de una constituyente, el senado Iván Cepeda había dicho que no creía que el país estuviera en un momento para impulsar esa iniciativa.

“Si hay alguna crítica que yo creo que es válida para el Gobierno actual es que no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo. A pesar de que el presidente ha planteado que es para eso que es este Gobierno, por qué nos pusimos Pacto Histórico si no es para eso. Entonces no es posible hacer dos cosas al tiempo, ser absolutamente radical en el Congreso, las calles y debate político y buscar el acuerdo nacional, algo hay ahí que no. Como también la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, no estoy de acuerdo en que estemos para eso hoy”, dijo hace un año el ahora precandidato Iván Cepeda.

