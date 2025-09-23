Jennifer Pedraza citará a moción de censura a Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, anunció que citará a moción de censura al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, Pedraza dice que su nombramiento es indignante.

“Es tan indignante el nombramiento de Juan Florián como ministro de la Igualdad que el presidente Gustavo Petro casi que tuvo que pagar un escondedero de a peso para posesionarlo en su cargo de espaldas al movimiento de mujeres, al que le debe este Gobierno la lucha y la creación misma del Ministerio de la Igualdad”, dijo Pedraza.

Juan Carlos Florián Foto: Ministerio de la Igualdad

Recordemos que el nombramiento de Florián fue demandado bajo el argumento de que el Gobierno estaba incumpliendo la ley de cuotas, la cual contempla que el 50 % de los puestos del Estado con alto nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres.

Además Florián renunció a su cargo y a las pocas horas volvió a ser nombrado.



“He decidido que recogeré firmas para radicar una moción de censura en contra de Juan Florián porque las mujeres no tenemos certeza alguna de que un ministro que ha hecho declaraciones misóginas y machistas en contra del ejercicio pleno de nuestros derechos vaya a garantizar nuestros derechos en el Ministerio de la Igualdad”, explicó Pedraza.

Recordemos que Florián ha dicho que su nombramiento no viola la ley de cuotas, pues él asegura que es de género fluido.