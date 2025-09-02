Jennifer Pedraza denuncia que Juliana Guerrero no habría hecho Pruebas Saber Pro

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza volvió a hacer otra denuncia relacionada con Juliana Guerrero, la joven de 23 años recién designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad. Según Pedraza, Guerrero no habría hecho la Prueba Saber Pro, por lo que no podría obtener un título profesional.

A pesar de que el artículo 7 de la ley 1324 de 2009 establece claramente que quien opte por un título profesional tiene que haber presentado las Pruebas Saber Pro, al día de hoy sabemos que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera express en su hoja de vida un título profesional de contadora pública, no presentó nunca ni las pruebas T y T, que son requeridas para el título tecnólogo que ella reportó en su hoja de vida, ni tampoco presentó las Pruebas Saber Pro que son requeridas para un título profesional de contadora pública, que presentó en la tercera versión de su hoja de vida dijo Pedraza.

La representante a la Cámara mostró el documento de las consultas que hizo en páginas oficiales para determinar si Juliana Guerrero había realizado las pruebas antes mencionadas.

Recordemos que este lunes en entrevista con Mañanas Blu Guerrero se refirió a la polémica que hay en torno a su nombramiento.

Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

"Yo me gradué el 19 de julio de contadora pública. Lo primero que hice fue actualizar mi hoja de vida”, explicó Guerrero.

Guerrero relató que su camino académico no fue lineal. Inició contaduría en la Universidad Popular del Cesar, pero debió abandonar la región por amenazas contra su vida debido a su activismo juvenil.

“Yo sufrí incluso un atentado en el Cesar en 2021, además de persecución por mi liderazgo juvenil. Por eso me vine a Bogotá a empezar de cero”, recordó.

En la capital homologó estudios técnicos realizados en el Sena, avanzó con un tecnólogo y culminó la carrera en la Universidad San José. Aseguró que este proceso explica por qué en algunos documentos figura como técnica, tecnóloga y profesional de forma casi simultánea.