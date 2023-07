Judith Pinedo quiere sacar de su prisión a Cartagena: "No van a alejar a los que queremos lo mejor"

La contienda política se mueve en diversas regiones del país previo a las elecciones regionales del mes de octubre. Por su puesto, la región Caribe no es ajena a esto y las principales ciudades del norte del país preparan sus candidatos, como es el caso de Judith Pinedo, conocida como 'Mariamulata', quien ya fue alcaldesa de Cartagena y aspira a repetir este mandato.

Oriunda de Cartagena, Judith Pinedo fue alcaldesa de su ciudad entre 2008 y 2011; por eso, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, reveló sus razones para aspirar nuevamente a este cargo. Luego de ser absuelta tras estar dos años en la cárcel por un proceso de venta de un lote baldío y, ahora, con firmas busca nuevamente la proeza en el Bolívar.

"La política es la única que puede transformar la vida de los políticos. No puedo dejar en la retina de Cartagena lo que me hicieron, que utilizaron la rama judicial para darle apariencia de legalidad a lo que no lo es e imputar a una persona incómoda para muchos sectores políticos (...) Por Cartagena tengo que hacerlo", manifestó Judith Pinedo.

La peor cárcel es la injusticia

Con un nuevo 'look', Pinedo vivió dos años en prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento legales. Esto sucedió en plena pandemia (2021). Y, según ella, lo más duro que vivió no fue estar allí, sino saber que la injusticia estaba viva en Cartagena.

"La estadía en la cárcel fue durísima. Entré a la cárcel de mujeres de Cartagena. Me salvaron las mujeres y su solidaridad. Entro en pandemia y no puedo ver a mi familia por 5-7 meses incomunicada, los primeros días fueron días de aislamiento en una celda de 1 o 2 metros. Me salvó el amor, la lectura y la solidaridad que había afuera (...) Una mañana salió una mancha amarilla de personas afuera y yo desde mi ventana pude ver y sabía que estaban afuera", dijo.

Pinedo contó que por meses en su cabeza retumbó la injusticia, que, según ella, nunca se comparó con la vivida por Nelson Mandela cuando estuvo en la cárcel, sino que era una trampa para dañar una carrera política. En su relato, dijo que inicialmente que la Procuraduría no encontró ninguna irregularidad e igual un juez, pero fue la Corte la que aseguró que era culpable y dos años después revelaron que "se inventaron el delito".

"La democracia se rompe en mil pedazos cuando se utiliza la justicia de forma inadecuada. La gente tiene que saber que estuvo mal y que tenemos que hacer más políticas de la ciudad, no nos pueden alejar, eso que me hicieron a mí, no nos va a alejar a mí y a cientos de cartageneros que queremos lo mejor para la ciudad", añadió.

El cambio en Cartagena que promete Judith Pinedo

'Mariamulata' no tiene "miedo de nada" y considera que desde la política está el cambio de esos sectores que consideran de este instrumento es para hacer "ricos a unos pocos", sino debe ser un trabajo pensando en lo mejor para la población civil.

"Uno se equivoca y toma decisiones equivocadas. Pero siempre repetiría participar en la política porque es el único instrumento colectivo que tenemos, el único que nos dice para dónde vamos. Me siento orgullosa que en mi periodo (2008-2011), 65.000 personas salieron de pobreza en Cartagena, al año siguiente no siguieron el proceso y muchos volvieron a esto", recordó Judith Pinedo.

Asimismo, Pinedo aseguró que si se queda en la casa sería dar un mensaje de miedo y con su política quiere romper ese miedo en Cartagena, sobretodo porque, según ella, al salir a la calle ve una ciudad deteriorada a lo que algun fue y la ciudad necesita que se desarrolle de forma urbana y conservando su centro histórico.

Impulsar el desarrollo social, la desigualdad, la pobreza, la educación, el turismo y el sector de desarrollo urbanos son puntos importantes para 'Mariamulata' que deben ser el paso a seguir en Cartagena para crear una nueva agenda cultural para ciudadanos y turistas.

¿Cómo combatir el turismo sexual en Cartagena?

"Si tu tienes unos sectores formados institucionales cumpliendo con sus roles de estudio, con la edad que corresponde (...) Si tienes una empresa turística que protege el patrimonio y es otra línea que hay que mejorar. El tema no es la policía en el centro y mucho menos explotación sexual de menores", dijo de entrada 'Mariamulata' sobre este tema.

Pinedo dijo que la prostitución en Colombia no existe la categoría de delito por lo que se tienen que buscar alternativas para combatir y controlar el turismo sexual. Dentro de los parámetros existentes hay que seguir una lineal, dice 'Mariamulata', pues desde allí se construye una política pública.

"Tenemos manera de regular: espacios, protección de medicina preventiva, pero una ciudad que genera oportunidades a la gente e incluso con las personas en este mundo capaces de tomar decisiones diferentes", dijo.