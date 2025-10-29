En vivo
Blu Radio  / Política  / Julián López acudirá a instancias internacionales tras sanción del partido de la U

Julián López acudirá a instancias internacionales tras sanción del partido de la U

El presidente de la Cámara, Julián López, asegura que la U pudo haber cometido el delito de prevaricato.

Julián López
Julián López
Foto: Julián López X
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que acudirá a instancias internacionales alegando una vulneración a sus derechos políticos tras la decisión del Partido de la U de suspenderlo.

“El Partido de la U se saltó a la Procuraduría y me tumbó, un partido político tumbó al presidente de la Cámara, eso es altamente delicado. Yo voy a ir no solamente a contarle este tema a la fiscal, para explorar esa posibilidad penal, sino que también vamos a ir a instancias internacionales”, dijo el presidente de la Cámara.

Es importante recordar que el Partido de la U sancionó por tres meses a López después de que él anunciara un movimiento llamado La Nueva U, que busca marcar distancia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pues López considera que Toro no ha hecho una buena gestión.

López se quedó sin voz ni voto por tres meses en el partido y se ordenó una práctica de pruebas, pues se le abrió una investigación formal.

“No existe Nueva U, no hay una escisión en proceso, no hay ningún movimiento naciendo al interior de la colectividad, somos una sola fuerza política y nos estamos preparando unidos para afrontar los retos electorales de 2026”, decía el comunicado de la U en el que se anunció la decisión.

Para López se pudo haber cometido un delito, pues él considera que el partido no podía tomar esa decisión.

“En el Valle del Cauca hemos decidido levantar la voz y si soy el primero que tiene que morir políticamente, pues bienvenida sea esa posibilidad”, agregó López.

Es importante recordar que desde el Partido de la U han explicado que, si se confirma que López cometió una irregularidad, podría quedarse sin aval.

