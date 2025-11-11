Julián López impugnó decisión del partido de la U que lo sancionó por tres meses

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, presentó una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la decisión del partido de la U que lo sancionó sin voz ni voto por tres meses; él insiste en que la decisión es irregular.

López asegura que al impugnar la decisión los efectos de la sanción quedan suspendidos mientras se resuelve de fondo esta situación.

“Conservo plenamente mis derechos políticos y seguiré ejerciendo, con voz y voto, mis funciones como representante a la Cámara y como presidente de la corporación, dignidad que me fue conferida por decisión soberana de la Plenaria de la Cámara, y no por ninguna organización partidaria”, agregó López.

Presidente de la Cámara, Julián López // Foto: X @Julianlopezte

¿Por qué lo sancionaron?

Es importante recordar que el partido de la U sancionó al presidente de la Cámara después de que él anunciara la creación de un movimiento al interior de la colectividad que se llama la Nueva U y que se aparta de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



“Lo ocurrido no fue contra mí, fue un intento de debilitar la institucionalidad; y frente a eso, mi respuesta seguirá siendo la misma: más ley, más respeto y más trabajo por los colombianos”, señaló López.