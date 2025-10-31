Dilian Francisca Toro: "Decisión de suspender a Julián David López es del Partido de la U

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, desmintió categóricamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien la ha responsabilizado por la suspensión impuesta al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.

Toro aseguró que no tiene "nada que ver" con la sanción que dejó a López sin voz y voto para las discusiones parlamentarias, señalando que se trata de una decisión estatutaria e interna de la dirección del Partido de la U.

"Yo primero, no soy congresista, yo soy gobernadora del Valle del Cauca, tengo muchos problemas en el departamento, muchos problemas de seguridad, muchos problemas que existen en las regiones y por supuesto estoy muy ocupada en eso. La sanción que se le hace al señor presidente de la Cámara, yo no soy ni presidente del partido y no soy militante activo, entonces no quiere decir que yo tenga que ver con esa sanción", dijo.

Según Toro, la sanción que afectó a López es competencia directa de los dos codirectores del Partido de la U.

"El partido se basa en unos estatutos de acuerdo a los estatutos," explicó Toro, enfatizando que el Partido de la U es una institución privada.

"Si se violan los estatutos, pues ya la decisión la toman los directores del partido. Yo en este momento no soy directora del partido", dijo.

De acuerdo con lo que tiene entendido la gobernadora, el partido sancionó a López porque estaban gestando algo relacionado con la "nueva U," lo cual no se considera una práctica política aceptada dentro de la organización.

"Serénese," le dijo Toro al presidente Petro, pidiéndole dejar de lado el activismo y enfocarse en los problemas de los ciudadanos.

