Presidente de la Cámara, Julián López: "Sanción de La U es persecución"

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López se refirió en Mañanas Blu a la sanción del Partido de La U que lo dejó sin voz y sin voto para dirigir los debates parlamentarios, una medida que él ha calificado como una "vil persecución política," una "vendetta" y una "venganza".

El congresista López manifestó estar triste y preocupado por la complejidad de la situación personal y por el impacto en el país. Según López, las razones esgrimidas por los copresidentes y el comité de ética son una invención. Se le acusa de querer escindir el partido y de un tema de violencia de género, cargos que él niega categóricamente.

Esta no es la primera vez que enfrenta una situación similar, pues previamente ya le habían quitado la voz y el voto cuando fue elegido presidente de la Comisión Sexta Constitucional.

López explicó que la acusación de buscar una disidencia es falsa. Asegura que, simplemente le puso un nombre a su equipo de trabajo, "La Nueva U". Argumenta que esta práctica es común dentro de los partidos, citando como ejemplo el movimiento "Nueva Generación" de Dilian Francisca Toro y "La política, la felicidad" de Dalier dentro del Partido Verde. El propósito de "La Nueva U" es ofrecer un camino político a la gente del Valle del Cauca que quiere hacer política dentro del Partido de la U, pero no con Dilian.



Dilian Francisca Toro

Julián López afirmó que ha sido perseguido por Dilian Francisca Toro durante tres años, señalando que ella y su equipo se han sumado a esta venganza. La tensión se debe a que López ha sido un crítico abierto de la gestión de la exgobernadora en el Valle del Cauca, la cual ha durado diez años.



El congresista considera que la disidencia es válida y el debate es necesario. Él ha utilizado datos y cifras para respaldar su afirmación de que Dilian ha sido una mala gobernante. Entre los reproches a su gestión, citó el cierre de 119 escuelas en diez años, 23.000 muertos en el mismo periodo, el caos en Buenaventura, la falta de desarrollo en el norte del Valle y la limitada situación turística en Buga, concluyendo que "el departamento va por mal camino".

También mencionó el problema del hospital público en Buenaventura y la intervención de la universidad por 15 años. López denunció que la excusa de usar la violencia de género se ha convertido en una bandera para impedir que él critique la gestión de Dilian por ser mujer.