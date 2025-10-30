"El país lo necesita sereno": gobernadora del Valle ante críticas del presidente Petro

Persiste la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, esta vez por los señalamientos que el mandatario Nacional ha hecho, en los que asegura que Toro es la responsable de la suspensión temporal que el Partido de la U le impuso a Julián López, presidente de la Cámara de representantes, luego de que el congresista creara el movimiento denominado La Nueva U.

El presidente Petro a través de un trino indicó que “lo que ha hecho Dilian rompe la convención Americana de Derechos Humanos. Y creo que debe ser denunciado ante la comisión.”

Ante las palabras del presidente, la gobernadora del Valle aseguró que Petro estaría desesperado por la mecánica política, y que debe centrarse en gobernar de forma serena, sin activismo.

"Yo soy del Partido de la U, pero en estos momentos soy la gobernadora del Valle del Cauca, estoy trabajando por mi gente, por mi departamento y porque lo amo y amo mi región. Estoy trabajando así como la constitución me lo ordena. A esos señalamientos que hace el presidente hay que decirle que tiene que estar más tranquilo, sosegado. El país lo necesita sereno", indicó Toro.



La mandataria vallecaucana una vez más le extendió su solicitud al presidente Petro para trabajar en conjunto en el avance de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región, como el Tren de Cercanías, el dragado del puerto de Buenaventura, o el acueducto de este distrito.

"No es un tren para Dilian, ni para Eder o para Paola, es un tren para los vallecaucanos, es un tren que nos va a generar desarrollo, que va a generar 14.000 empleos y eso no es para nosotros es para la gente", finalizó la mandataria.

Publicidad

La gobernadora aseguró que las acusaciones de Petro contra ella hacen parte del activismo político que el mandatario nacional ha adelantado durante las últimas semanas.