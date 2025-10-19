Incertidumbre en el Valle del Cauca ante crisis diplomática entre presidentes Petro y Trump

En el Valle del Cauca hay incertidumbre y temor ante una nueva crisis diplomática entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, después de que el presidente americano Donald Trump anunciara el recorte en la financiación en la lucha contra las drogas, y acusara de narcotraficante a su homólogo colombiano Gustavo Petro.

Varios congresistas del departamento aseguraron que estas tensiones entre ambos países son el resultado de diferentes provocaciones que Petro le ha hecho al gobierno norteamericano, como por ejemplo sus críticas a las deportaciones masivas, su intervención en Naciones Unidas y sus comentarios sobre la las acciones militar que Estados Unidos adelanta en aguas del Caribe.

"Quiere Gustavo Petro, aislar a nuestro país de la cooperación internacional, de las buenas relaciones internacionales, pero esto es el resultado primero de los insultos y los cuestionamientos constantes al gobierno de Donald Trump y segundo toda la política fracasada que ha beneficiado a narcos. Como fue la paz total, que ha crecido el número de hombres de los grupos armados, se extendieron los cultivos de coca, se han reclutado niños y jóvenes, como nunca antes en nuestro país se ha permitido atentados terroristas", señaló el representante a la Cámara, Christian Garcés.

Gustavo Petro - Donald Trump Foto: AFP

Lo que se pide desde el Valle del Cauca es que el gobierno norteamericano no acabe por completo su relación con Colombia, teniendo en cuenta que esa nación es el principal aliado internacional del país. Especialmente en el apoyo en materia de seguridad para prevenir hechos terroristas en la región.



"Lo importante es que Estados Unidos (y nos corresponde hacer esa tarea) entienda que una cosa es el actual gobierno de Colombia, que es nefasto, y otra la mayoría de los colombianos que queremos y entendemos que no podemos tener un conflicto comercial con nuestro principal socio que es Estados Unidos y otros países miembros de la comunidad internacional", indicó el senador Carlos Fernando Motoa.