Julián López volvió a presidir plenaria de Cámara tras suspensión de la U

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, volvió a presidir la plenaria de este martes tras una semana de la sanción que le impuso el partido de la U.

Su colectividad lo sancionó por tres meses sin voz ni voto y le abrió una investigación formal por la creación del movimiento La Nueva U, un grupo con el cual López, quien es congresista del Valle, se ha apartado de la gestión y decisiones de Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del departamento.

López, la semana pasada, envió una carta a la mesa directiva de la Cámara de Representantes en la que señaló que no iba a presidir las sesiones. Sin embargo, este martes volvió a la mesa directiva.

Que lo sepa Colombia: esta no es una sanción, es una venganza política.



Pero lamento decirles que no nos van a callar, nos van a escuchar más fuerte, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por defender el futuro del Valle. pic.twitter.com/VuF8NrPJrY — Julián López (@Julianlopezte) October 30, 2025

“Me alegra mucho volver a presidir esta importante corporación. El pasado 28 de octubre el partido de la U decidió imponerme una medida cautelar de suspensión de militancia. Sin garantías, sin debido proceso y con una clara intención de censurar una voz que ha pedido renovación y coherencia adentro de la política”, dijo López.



El representante señaló que hizo un análisis jurídico con su equipo y que sí puede presidir las plenarias. “Hoy, después de un análisis jurídico, ha quedado plenamente establecido que ninguna sanción partidaria puede afectar la autonomía del Congreso ni la legitimidad de esta presidencia. Esta dignidad me fue conferida por la voluntad de esta plenaria, no por un aval”, dijo López al volver a presidir.