En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Julián López volvió a presidir plenaria de Cámara tras suspensión de la U

Julián López volvió a presidir plenaria de Cámara tras suspensión de la U

El representante a la Cámara, Julián López ,fue sancionado por el partido de la U durante tres meses.

Publicidad

Publicidad

Publicidad