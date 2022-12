Lara rechaza reforma que cambia reglas electorales a días del inicio de la campaña

Al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, más de 30 congresistas le pidieron la renuncia o que, por lo menos, se separe de la discusión de los temas de paz y electorales que se discuten en el Legislativo.



Según Lara, entiende la frustración por la lentitud en el avance, pero aseguró que todo se estanca por falta de cuórum.



“El día martes mantuve los registros abiertos hasta casi las 7:00 de la noche y no hubo gente para votar los impedimentos”, enfatizó.



“El miércoles abrí a la 1:32 de la tarde y antes de que se constituyera el cuórum decisorio, se votó el primer paquete de impedimentos y no hubo cuórum. Es decir, a las 3:30 de la tarde ya no había 84 parlamentarios en el recinto”, añadió.



En ese sentido, dijo que el Gobierno debe controlar sus mayorías, o evaluar si es que dichas mayorías no quieren votar la reforma.



Según Lara, otro inconveniente es el interés de algunos de modificar las leyes electorales a menos de un mes de que inicie oficialmente la campaña. Es decir, considera inadmisible es que la Ley Cristo pretenda modificar las leyes electorales, faltando 27 días de la apertura del calendario electoral.



“En 27 días se abren las inscripciones para las campañas al Congreso. Si se modifican las reglas del Congreso faltando 27 días, entenderá la ansiedad de todos los grupos políticos. La gran coalición de izquierdas está acariciando la posibilidad de recibir grandes recursos estatales y quitarles la posibilidad a los grandes partidos de recibir financiación privada”, aclaró.



“Ni hablar del sueño de Juan Fernando Cristo y Roy Barreras de lograr una coalición entre el Partido Liberal y La U, que hoy no lo permite la Constitución”, añadió.



Según el presidente de la Cámara, el Polo Democrático, los verdes y las Farc son otros de los más entusiastas con la reforma política y la JEP.

Pero sigue el descontento generalizado en la Cámara de Representantes por la actitud de su presidente, pues un mes después de la aprobación de la reforma política en primer debate, no se ha iniciado la discusión de la misma en la Plenaria de esta corporación.



