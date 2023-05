Ley de sometimiento: este martes será radicada ponencia en la Comisión Primera del Senado

Para este martes está previsto que se radique la ponencia de la ley de sometimiento en la secretaría de la Comisión Primera del Senado de la República y la cual se busca que grupos que se desmovilicen paguen cárcel, entre seis a ocho años, más cuatro más de pena supervisada.

Este proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro es la hoja de ruta de la política de la paz total, con la que se busca someter a estructuras y bandas criminales como el Clan del Golfo, y también las organizaciones criminales que operan en Medellín, con las que el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, anunció que inició conversaciones.

Esta ley aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, en las que está el Clan del Golfo , Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Pelusos, los Puntilleros y los Rastrojos Costeños, entre otros.

“Estas organizaciones criminales son casi el 65% de la actividad criminal en Colombia y eso demuestra la importancia de hacer procesos de sometimiento. No hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces, no hay nuevos procedimientos. Lo único que hay en la justicia ordinaria es el principio de sustitución de la pena. Así que nosotros vamos a esperar que el Congreso lo apoye, apruebe esta ley y tener el marco jurídico completo”, explicó el senador y ponente, Ariel Ávila.

Publicidad

Además, esta ley contempla cuatro debates en el Congreso, que inicia en la Comisión Primera del Senado y podía ser debatido en las sesiones extraordinarias, que irían hasta el 5 de julio.

“Extras va a haber para diferentes proyectos, entre esos este, el de la ley de sometimiento”, añadió Ávila.

En esta ley de sometimiento no entrarían agrupaciones como el ELN y las disidencias de las Farc, como las de 'Iván Mordisco', al considerarse que tienen un estatus político.

Publicidad

Le puede interesar: