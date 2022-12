Los resultados de la primera encuesta del uribismo para eliminar precandidatos

Blu Radio conoció los resultados de la primera encuesta de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, con la que se eliminaría al que tuviera menos puntos.



El comité de garantes y la directora nacional del Centro Democrático explicaron que no se pudo descartar a ningún precandidato presidencial después de la primera encuesta del partido.



Todo tiene que ver con el resultado de los dos últimos, pues quedaron prácticamente empatados.



“La diferencia estadística entre los precandidatos que tienen menor porcentaje, no es suficientemente significativa para que alguno se retire del proceso”, dijo el comité.



Estos son los resultados de la encuesta:



Iván Duque: 24 %



Carlos Holmes Trujillo: 17 %



Paloma Valencia: 9 %



Empatan María del Rosario Guerra y Rafael Nieto con 8 %



El 44 % restante está indeciso y votó por No sabe / No responde



Por eso, acordaron que los precandidatos Duque, Nieto, Trujillo, Guerra y Valencia podrán continuar aspirando en el proceso para la segunda medición de encuestas.



Cabe señalar que en total son cuatro filtros para elegir al candidato del uribismo.