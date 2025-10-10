Luis Carlos Reyes aseguró que Roy Barreras lo amenazó con “partirle las piernas”: esto pasó

El exdirector de la Dian y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes pasó por Mañanas Blu con Camila Zuluaga para hablar de su precandidatura en esta carrera a la Presidencia del 2026. Según dijo, es una campaña que "empezó antes de tiempo" y su decisión fue respaldada por una consulta en redes sociales donde alrededor de 10.000 personas respondieron.

La principal bandera de la propuesta del exministro Reyes es el "juego limpio". En ese sentido, sostuvo que se debe comenzar por: "Reconocer que, si no jugamos todos bajo las mismas reglas, si no somos honestos, las cosas no cambian".

También habló de su trayectoria en el ámbito público. Aseguró que, siendo director de la Dian, denunció los intentos de infiltración de intereses del contrabando “por parte del Congreso de la República en esa entidad”.

Posteriormente, como ministro de Comercio, llevó adelante denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por "intentos de infiltración de la administración del Ministerio de Comercio por parte de congresistas que querían meter mano en esos recursos".



Denunció amenazas de muerte

Reyes insistió en que su combate a la corrupción no es personal, sino una lucha contra las economías ilícitas: "Yo no tengo un enfrentamiento con Roy Barreras ni un enfrentamiento con (Armando) Benedetti, tengo un enfrentamiento con la injerencia de las economías ilícitas en la Dian, con el contrabando”.



Precandidato presidencial Foto: Blu Radio

Sin embargo, aseguró que esta postura le ha costado amenazas de muerte, incluyendo una amenaza directa de Roy Barreras, lo cual explicó. Se trató de supuestos nombramientos que él quería en la Dian, según reveló.

“Tengo amenazas de muerte por eso en redes sociales. Entre otras, él mismo Roy Barreras me amenazó con partirme las piernas si él no hacía los nombramientos que él quería que hiciera en esta escena que relaté ante la Corte Suprema”, recalcó.

En materia económica, se refirió al desempleo y los retos fiscales del país. Señaló que la clave para dinamizar el crecimiento y manejar la situación fiscal es la transparencia. Se necesita “transparentar el presupuesto” para poder hacer los "recortes quirúrgicos que se necesitan".

Para Reyes, la inmensa mayoría de los políticos en Colombia creen que la corrupción es inevitable, que "así se hace política en Colombia y así toca". Él definió esto como un problema estructural entre las ramas del poder.

"Si no transformamos la relación que hay entre la rama ejecutiva liderada por el presidente de la República y el Congreso de la República, ese blindaje va a ser imposible", puntualizó.