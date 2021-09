Luis Pérez inscribió comité promotor para recolectar firmas para su campaña presidencial

El exgobernador de Antioquia Luis Pérez inscribió el comité promotor que recolectará firmas para avalar su aspiración presidencial en las elecciones de 2022 . Confirmó que no buscará alianzas y que irá como candidato independiente a la primera vuelta presidencial.

El nombre del movimiento por el que buscará conseguir el aval es ‘Colombia piensa en grande’, y, según Pérez, buscará recolectar las firmas antes de finalizar noviembre para lanzar su campaña presidencial en enero.

“Vamos a recoger un millón o un millón cien mil firmas para darle licencia a este movimiento y aspirar a la presidencia, esperamos que antes de que termine el mes de noviembre tengamos recolectadas todas las firmas y que para el mes de enero lancemos esta campaña”, afirmó.

Dijo que no está pensando en alianzas para llegar a una consulta interpartidista en marzo y que se irá como independiente a la primera vuelta presidencial. “Este movimiento que estoy creando nos da el camino para llegar directamente a la primera vuelta, vamos a mirar los otros gobernadores y alcaldes del pasado qué están pensando, si tienen o no la decisión de salir adelante, porque si se quedan esperando a los partidos, es posible que comiencen un proceso de negociación de avales”, dijo.

Aunque Pérez está en la coalición de exgobernadores que podría aliarse con el Partido de la U, reiteró su intención de llegar a mayo con su candidatura en solitario. “En marzo se van a medir las maquinarias, pero yo siempre he tenido vocación de opinión, yo no estoy en la batalla de las peleas como los demás candidatos, yo estoy en la batalla de las ideas y por eso creo yo que la de marzo es una consulta de maquinarias, yo no estaré en esa consulta, yo estaré directamente en la primera vuelta presidencial que es en mayo”, puntualizó.

