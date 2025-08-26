En el recinto de la presidencia del Senado, se llevó a cabo en la tarde de este martes el acto de posesión de María Angélica Guerra López como senadora del partido Centro Democrático. Guerra López asume la curul que ocupaba el senador precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en un acto sicarial el pasado 7 de junio en Bogotá.

Acompañada por su su familia, su padre, el exsenador José Guerra De La Espriella; el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo; y el precandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño; la senadora Guerra dedicó sus primeras palabras con mucha tristeza para hacer un homenaje a Uribe Turbay.

“Miguel era mucho más que un líder político, era un amigo cercano, un hombre de principios firmes y de una pasión genuina por servir (...) Nunca olvidaré cuando con esa energía, calidez y convicción que lo caracterizaban me dijo, te necesito cerca. Hoy esas palabras se han convertido en una llama que permanecerá encendida para siempre, un compromiso inquebrantable de honrar su memoria y trabajar por las causas que defendió, con la misma con la misma firmeza por la familia, la libertad y la democracia”, aseguró la nueva senadora.

María Angélica Guerra tomó posesión como senadora en reemplazo de Miguel Uribe Turbay Foto: X @SenadoGovCo

Guerra López dejó claro que no vino a reemplazar a Miguel Uribe, ya que para ella es irremplazable, sino que llega al Congreso a aportar a su partido, a su proyecto político, en donde tendrá como principios la defensa de los niños, los jóvenes, las madres cabeza de hogar y la familia.

“Sí les quiero decir, no es lo mismo asumir este reto con el corazón emocionado que con un corazón destrozado y triste. Como me lo dijo su papá, Señor Miguel dejó la vara alta, por eso le pido a Miguel que sea él que me ilumine y me acompañe en este proceso para hacer las cosas tan bien como él las hizo”, aseguró.

La congresista aseguró que llegará a integrar la Comisión Tercera (encargada de asuntos económicos), y continuará con el trámite de los proyectos que estaba impulsando el asesinado parlamentario.