María Fernanda Cabal por frase del presidente: “¿Petro no es privilegiado? ¿No vive como vampiro?”

"¿Petro no es privilegiado? ¿No vive como vampiro?", cuestionó la senadora María Fernanda Cabal en Mañanas Blu, al responder una afirmación del presidente Gustavo Petro, quien, tras las marchas en su contra del miércoles, dijo que las protagonizaban “privilegiados”.

¿Petro no es un privilegiado de vivir como vampiro, como clase política? Cuéntenme qué negocio ha hecho Petro en su vida y dónde ha arriesgado su patrimonio. ¿Qué empleado ha pagado Petro? ¿Qué impuestos ha pagado Petro que no sean el de haber sido simplemente un político activista con algún éxito que termina ganándose la alcaldía por cuenta de la fragmentación de las candidaturas en la alcaldía de Bogotá? ¿Qué ha hecho él para decir lo que dice? Es que él puede decir lo que le dé la gana, pero su testimonio de vida no le da. Así de sencillo”, dijo.

“Él es un privilegiado. Que nos cuente por qué ninguna de las investigaciones contra él prosperó después de que lo protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra una medida del procurador Ordoñez. Porque esa no era la única investigación”, añadió.

La senadora dijo que quienes estuvieron en las manifestaciones lo hicieron con "rabia" hacia la incertidumbre generada por las políticas del actual Gobierno.

"Cada anuncio es más depredador porque termina generando la peor de las emociones, que es la incertidumbre," dijo Cabal en conversación con Néstor Morales.

Cuando se le preguntó sobre los privilegios que el presidente Petro acusa a algunos colombianos de querer proteger, Cabal argumentó que no considera un privilegio tener acceso a un sistema de salud de calidad y criticó la propuesta de reforma de salud de Petro y comparándola desfavorablemente con sistemas de salud de otros países.

“Estoy de acuerdo en que tiene que haber una reforma porque no puede ser que aquí los últimos 10 años se cambien de lo que no cotizaron en 20, les va bien, que es lo que es la manía que han hecho sobre todo en los altos cargos del Estado y de la magistratura, y terminamos todos pagando por una pensión elevadísima, toda la razón, pagando los pobres y los no pensionados, pero no es con esta fórmula pensional”, dijo Cabal.

La senadora también abordó el tema de la propaganda política, acusando a la izquierda de ser "la campeona de la propaganda". En este sentido, propuso una visión de un estado que no decide por los individuos, sino que permite la creación de riqueza personal y el acceso al capital.

“Lo que pasa es que la humanidad terminó presa de la propaganda y la izquierda es la campeona de la propaganda. Yo pienso que el mejor ejemplo es Javier Milei, que logró romper la propaganda y robársele la juventud al progresismo que la tienen llena de mentiras y de falsedades. Y el joven es muy proclive, también por sus emociones, a odiar muy fácil. Aquí es Estado versus individuo. Yo no quiero que el Estado decida por mí. No quiero. Yo quiero como individuo crear mi propia riqueza”, concluyó.