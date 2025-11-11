Más de 200 jóvenes de Centro Democrático piden a Miguel Uribe renunciar a su aspiración presidencial

El precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, ha dicho que tiene dudas sobre la transparencia del proceso de elección del candidato. Lo anterior llevó a la encuestadora Atlas Internacional a retirarse.

Uribe Londoño ha dicho que no busca generar conflictos, sino garantizar la legitimidad del resultado en la contienda, en la que también participan María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Tras esta situación, 205 jóvenes uribistas y del Centro Democrático publicaron una carta en la que le piden al partido evaluar la posibilidad de retirar el nombre de Uribe Londoño de la lista de precandidatos, o que él mismo renuncie.

"Con respeto, pero con total claridad, solicitamos a la Dirección Nacional del Centro Democrático que evalúe la continuidad del Dr. Miguel Uribe Londoño en este proceso interno, o que él mismo, en un acto de coherencia y compromiso con la colectividad a la que pertenece, renuncie a su aspiración presidencial. Si realmente cree en nuestras ideas, lo correcto sería dar un paso al costado y respaldar la unidad del partido en torno a un liderazgo que no despierte dudas ni divisiones"; dice la carta de los jóvenes.



El documento está firmado por jóvenes de diferentes zonas del país como Antioquia, Valle, Caldas, Nariño, Magdalena y Norte de Santander, entre otros.

"Creemos en un partido que se construye desde la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas. Por eso, rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, cuyas acciones han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio. Nos resulta inaceptable que, por parte de algunos de sus asesores más cercanos, se haya intentado establecer contacto con la encuestadora encargada del proceso, lo cual genera inquietudes legítimas sobre la transparencia y la independencia que deben caracterizar este tipo de mecanismos", dice la carta de los jóvenes.