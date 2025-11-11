En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno
Accidente de avioneta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Más de 200 jóvenes de Centro Democrático piden a Miguel Uribe renunciar a su aspiración presidencial

Más de 200 jóvenes de Centro Democrático piden a Miguel Uribe renunciar a su aspiración presidencial

En una carta, 205 jóvenes uribistas de diferentes zonas del país cuestionaron a Miguel Uribe Londoño por las diferencias que ha tenido con el proceso de elección del candidato del partido.

Miguel Uribe Londoño, el perfil del nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad